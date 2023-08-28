Moving超異能族︱細數最熱議6大謎團　趙寅成可能有更多超能力？

Disney+韓劇《Moving超異能族》繼續熱播，早前更登上韓國的「8月電視劇話題排行榜」冠軍，可見其高人氣程度。劇集目前播到第11集，相信劇迷都非常期待之後的發展，今天就來與大家細數網上正在討論的6大謎團！



《Moving超異能族》全城熱播中。（劇照）

1.南山炸豬排店大型招牌指引趙寅成回家？

劇中趙寅成為了保護韓孝周和兒子，不惜犧牲自己，被捉走後下落不明。韓孝周其後帶著兒子於南山炸豬排店隱姓埋名，並在店舖屋頂加設大型發光招牌。網民猜測招牌用上韓孝周最愛的紫色，目的是要讓可以於空中任意飛行的趙寅成知道家人的身在地。

南山炸豬排店大型招牌似乎有引路的用意。（劇照）

2.新世代異能人勢成為更強能力者？

正河、高允貞、李強勳分別飾演的年輕一代異能人，三人完美演繹高中生兼毫無違和感，備受讚賞。作為遺傳了父母異能力的第二代，他們雖然並未接受過特工訓練，但在劇集中已初步展示了自己的潛力，更引起了北韓等的關注，勢必之後能成為更強異能人？

第二代異能人的超能力會比父母更強？（劇照）

3.旌元中學為異能人訓練學校？ 學業評分實則為超能力評級？

不少異能人後代都會因被發現異能後需要搬家避世，然而不約而同地輾轉來到旌元中學。學校的老師亦非常神秘，異能人學生到校後會有一份實則為超能力評級表的「學業評分表」，究竟旌元中學成立和接收這班異能人的目的是甚麼呢？

旌元中學真的不是一般學校般簡單？（劇照）

4.柳承龍決戰異能人獵殺者 法蘭克FRANK生死成謎

柳承範飾演的異能人殺手「法蘭克FRANK」在進行肅清行動時，與同樣有自癒能力的柳承龍展開一場激烈撕殺，最終「法蘭克FRANK」被成功擊倒。雖然行動暫緩，但礙於他有自癒能力，因此觀眾都認為他可能仍未真正死去，異能人將面臨另一次危機。

「法蘭克FRANK」有可能未死！（劇照）

5.李正河親切關懷車太鉉源自於「閃電俠」？

李正河和車太鉉關係除了是乘客和司機外，車太鉉更是他小時候喜歡看電視節目中扮演「閃電俠」的演員。車太鉉爸爸被FRANK獵殺後內心無比孤獨，只有李正河主動關心他，。網友猜測李正河可能早就認出對方，所以默默守候在兒時偶像身旁。

李正河和車太鉉的關係相當有緣份。（劇照）

6.趙寅成追女仔講笑話出自於Super Junior有暗示？

趙寅成和韓孝周約會是說出了一個關於「仁川前海」的笑話，問女方知不知道「仁川前海」反義詞的答案是「仁川後海」。這個看似無傷大雅的笑話，其實是出自於Super Junior東海於一個綜藝節目開的玩笑。究竟編劇是刻意以Super Junior開玩笑，還是想暗示趙寅成懂得穿越時間呢？

趙寅成有可能識穿越時間？（劇照）

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