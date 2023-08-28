港姐決賽收視幾乎成全年之最　《破毒強人》劇情轉入高峰有23.6點

無綫公布上周（8月21日至8月27日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台上周一至日節目收視全面上揚，昨晚直播一年一度《2023香港小姐競選決賽》跨平台直播收視最高23.7點，高踞上周收視榜首。周一至周五各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視23.5點（151萬觀眾），升0.9點；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視22點（142萬觀眾），升0.6點；陳豪、胡定欣主演的劇集《破毒強人》最高收視23.6點（152萬觀眾），升1.2點；《寵愛Pet Pet》結局篇最高收視20.1點（129萬觀眾），升2.1點；肥媽夥拍《中年好聲音》成員主持、鄭子誠靚聲導航節目《奇蹟小店 》最高收視14.7點（94觀眾），升0.2點；《煮東煮西 中秋篇》 最高收視14.8點（95萬觀眾），升0.6點。



《2023香港小姐競選》冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。（資料圖片）

一年一度《2023香港小姐競選決賽》跨平台直播收視最高23.7點，高踞上周收視榜首。（資料圖片）

周六晚「獎門人」曾志偉帶隊的旅遊節目《日本限定Super遊》最高收視17.1點（110萬觀眾），升1點；緊接播出電影《一秒拳王》最高收視15點（96萬觀眾），升1.1點。周日晚《2023香港小姐競選決賽》最高收視23.7點（152萬觀眾），升1.8點，高踞上周節目收視榜首位置。

陳豪、胡定欣主演的劇集《破毒強人》最高收視23.6點（152萬觀眾），升1.2點。（截圖）

《寵愛Pet Pet》結局篇最高收視20.1點（129萬觀眾），升2.1點。（截圖）