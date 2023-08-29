王淨罕動怒公開發火鬧網民　否認靠關係上位：太荒謬

台灣25歲實力派演員王淨外型甜美及聲線溫柔成功入屋，她先後接拍多套話題性極高的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》、《瀑布》、《月老》。她一向熱愛在社交網分享生活點滴，性格直率爽朗。昨天（28日）她罕動怒IG公開發火鬧網民，回應靠母親人脈奪得演出機會的傳言。

台灣25歲實力派演員王淨先後接拍多套話題性極高的電影成功入屋。（IG@ginglebellaaa）

王淨在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》挑戰喜劇演出。（IG@ginglebellaaa）

王淨在IG限時動態表示：「有些謠言就是沒有來由的惡劣，『資源好、人脈廣』這六個字就可以抹煞七年的一切嗎？」她續指其實自己也需要經歷見導演及試鏡去爭取角色，並表示：「也有很多沒有試鏡上的角色，也有很多想要挑戰卻沒有得到的劇本。所以，我就問，何謂資源？何謂人脈？」對於過去曾有謠言傳王淨媽媽是電視台主管，是靠她人脈奪得演出機會。她澄清媽媽從事醫療業，並直言：「要不是女兒是演員，我們家根本不看電視。」

王淨罕動怒公開發火鬧網民，否認靠媽媽人脈奪得演出機會。（IG@ginglebellaaa）

王淨坦言明白一個藝人要被放大檢視，她說：「奇形怪狀的事也不是沒有見過，頂多當低級笑話在看看就過去了，只是這實在太荒謬，而且太久了！」她深知道有許多一直關心她的人會為她打氣，不過她內心卻一直介懷，並表示：「我知道會有很多愛我的人跟我說： 『不要在意』、『不要想太多』 一既往的。但是，憑什麼？」

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