玲玲友情報｜BOB主持婚禮最尷尬經驗：猛問外父喺邊點知已唔喺度…

J2全新花生味濃清談節目《玲玲友情報》，由堪輿學家麥玲玲夥拍三名J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya）主持。玲玲姐今次唔玩風水轉玩吹水，廣發英雄帖邀請來自不同界別的好友上節目，打頭陣的嘉賓，是吹水程度直達宇宙級、有「金牌婚禮司儀」封號的林盛斌（Bob），阿Bob除會分享做婚禮司儀多年的有趣見聞，更會指出婚禮三大「錯重點」事宜，包括「新娘瘋狂換衫」、「致辭過長」及「以茶代酒」，內容爆笑之餘更是發人深省。阿Bob又會遭玲玲姐及幕後大逼供，追問他婚禮司儀「最高叫價」！



玲玲姐唔講風水轉吹水，第一集打頭陣嘅係BOB林盛斌。

遭「醉爆社團外父」即場考牌 靠「奶奶」轉危為機

到底HK$8,000係咪真係可以請到Bob做婚宴司儀呢？

出名健談的阿Bob，節目中自然不負眾望大派花生，當中最爆笑事件，是阿Bob曾遭「醉爆社團外父」考起，阿Bob分享時繪形繪聲謂：「賓客飲醉係經常發生嘅，無端端上嚟話要講嘢喎，呢啲好驚，唔知你講咩架嘛。我試過喺一間好大型嘅星級酒店，女家屋企人應該有啲背景，去到尾段外父衝咗上台，佢攞咗我支咪，然後拎住支咪指住新郎briefing，佢把聲勁沉勁沙，好Godfather咁話：『我同你講，你對我女好啲…』跟住全場靜晒，佢繼續講：『如果你對佢唔好…』跟住佢就爆粗喇…」當時深感不妙的阿Bob，情急智生將男家「奶奶」搬上枱，成功冧掂外父兼扯開話題，到底阿Bob如何一招化解危機？

最貴一次收費係咪真係超過一百萬？睇節目啦！

到底做婚禮司儀，邊一句說話最易瀨嘢？

高峰期一日走兩場、一個月做足十次婚宴司儀的Bob，雖然主持婚宴經驗直達神級，不過依然偶有失手。Bob自責曾因記漏資料，出現極之尷尬情況：「有次簽完紙我請老爺奶奶、外父外母上台，我猛問外父喺邊，跟住新娘子話：『咪話咗你知爸爸唔喺度嘅』，我即刻嚇到標晒冷汗！」Bob續指另一次則是「好心做壞事」:「嗰次又係請晒四個上台，我話：『既然咁開心，不如三pair一齊錫錫』，原來我唔記得其中一pair係分開咗，然後佢哋好尷尬咁望住我。」

阿Bob話佢咩場都做，最誇張一次係喺五、六線嘅…。

阿Bob又開心share見證過的感動婚宴moment：「其實婚禮最緊要係致辭，陳家樂同連詩雅嘅致辭就好感動喇，喺多謝屋企人時，家樂講番啱啱出嚟做藝人，未搵到咩錢，當時阿爸喺佢唔為意時偷偷地塞錢落佢度，佢一講佢就喊，連詩雅喊，下面阿爸嗰圍喊，連楊受成博士都忍唔住喊。因為一定有啲人由細湊到你大，佢哋就係等緊呢一句多謝。」阿Bob續指已向所有子女做定Briefing，著他們將來結婚必須要至少預備三分鐘致辭多謝他和太太Pearl，阿Bob更感嘆謂：「一年總有幾個婚禮我會忍唔住眼濕濕，尤其係新娘子講多謝爸爸嗰啲，我個人狀態係去咗落個外父度。」