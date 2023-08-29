伍富橋面對《聲夢》、《中年》新血　唔擔心多競爭：有得做就做

伍富橋早前為無綫（TVB）劇集《靈戲逼人》唱主題曲《和你有些》，歌曲在網上獲得大量好評，TVB罕有地特意為《和你有些》拍MV，更找來有份為劇集幕後代唱粵曲部分的粵劇名伶 — 林穎施小姐合作。

在拍MV當日，伍富橋接受《香港01》訪問，表示感激公司給出這個機會，他說：「首先感謝公司，因為佢聽到聽眾嘅訴求，我自己都好surprise呢隻歌咁好成績。因為我有個波友同我講隻歌上咗榜，我先睇到，然後再問返公司，原來其他嘅音樂平台都有上榜，然後先發覺原來都多人留意隻歌。我諗其中都要歸功於呢套劇，因為隻歌是本身係《靈氣迫人》主題曲嘛，以我所知收視都非常好，令多咗人聽呢隻歌。亦因為咁所以公司畀個機會我以隻歌拍多個MV，因為網民想聽返一隻有粵曲version，自己都非常期待。」

伍富橋感激公司給出這個機會。（胡凱欣攝）

近年TVB有不少音樂選秀節目推出，《聲夢傳奇》之後又有《中年好聲音》，身為本身已是公司歌手的伍富橋會否擔心資源分配的問題？他卻只想做好自己的音樂：「其實我就冇諗呢樣嘢，一來自己唱歌都係我自己興趣，有得做就做，冇得做就自己拍吓cover都好開心，因為自己唱一啲自己鍾意嘅作品，我諗好多歌手都好鍾意，所以我自己隨緣，如果公司好似今次咁畀資源我去拍一個MV當然是非常高興，但係冇都唔緊要。（劇集歌想唱多啲？）其實係歌都想唱，唔一定係劇集，自己歌當然緊加鍾意喇，劇集歌都好，因為首歌代表套劇，所以自己都覺得唔同劇種可以唱到唔同曲風。」

伍富橋剩係想唱好自己歌。（梁碧玲攝）