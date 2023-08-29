甄妮再為李玟發聲斥《好聲音》副導演　誰會被祭旗拭目以待

華語樂壇天后CoCo李玟生前控訴內地綜藝節目《中國好聲音》的錄音流出後引起全網公憤，連日來爆料不斷，掀起軒然大波。雖然節目已宣布停播，但依然未能平息眾怒，尤其是CoCo好友甄妮，連續9日為她發聲。



甄妮連續9日為CoCo發聲。（VCG）

今日（29日），甄妮在Facebook曬出文字：「究竟誰會被祭旗，很好奇，拭目以待」，其後繼續在留言區與網友交流，痛斥節目組副導演：「若沒有柳驪及現場工作人員的惡型（形）惡狀，怎麼會引起公憤！掀開序幕！」並感謝兩位學員周菲戈、王澤鵬力撐CoCo：「若沒有兩位知恩圖報的學員，挺身而出，提出影音證據，我們也不敢大聲窮追始末，掀開真相，旁無忌怠。」但同時又為兩人擔心：「菲戈和澤鵬不知去向，前途堪憂，唱的真好，我在遙遠的這邊，真不知所措。」更質疑節目剪接：「我很不解：誰能告訴我？好聲音節目剪接驚人，100小時剪成數十分鐘精選，為什麼，會有潘偉（瑋）柏電椅自動轉身的破綻出現？是否內部又有吹哨者，故意洩漏天機？？？」

甄妮擔心兩位為CoCo發聲的學員周菲戈（左）、王澤鵬（右）前途。（王澤鵬微博）

除此之外，甄妮憶述了自己80年代初想自組唱片公司發掘人才的經歷：「80年初，老公仔晚晚陪我走遍夜店酒吧，因我想自組唱片公司，亦想培養新秀，發掘人材（才），老公非常支持我，結果我找到了。」她續指道：「夏少（韶）聲，黃良昇，小飛倈（俠）華仔，林姍姍，單立文，都是我的新秀。只可惜1983年家變，無心工作，解散，把他們送至其他公司繼續發展，毎一位都仍有好成績至今！」甄妮指當年的酒吧、夜店、餐廳是音樂夢想者的平台，並坦言：「這輩子，最慶興能遇到新興全音的周老闆，他已90多歲尚健在，我最賣錢的三張廣東碟《奮鬥》、《春雨彎刀》、《祝福你》出自他公司，大賺的時候，他卻支持我自組公司，實現夢想，還把最捧的製作人讓給我。我完全明白，朝夢想邁進的每一位學子的心聲，我永遠站在你一邊的，加油！」