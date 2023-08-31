專訪｜鄧小巧回應《中國好聲音》黑幕傳聞　親揭當年參賽自身經歷

鄧小巧在2009年參加TVB歌唱節目第一屆《超級巨聲》取得第六名而入行。她在2010年主唱TVB劇集《天天天晴》主題曲《半杯水》，為唱歌生涯打開知名度。入行至今14年，她推出過五張個人專輯，事業高峰《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪女歌手銀獎。

去年她與外籍男友「白先生」結婚升格人妻，新婚後打算在加拿大定居生活。今年七月她忽然宣布正式加盟英皇娛樂，推出首支派台新歌《瀟灑》，決定回港重拾夢想，再發展歌唱事業。她最近接受《香港01》訪問大談新婚生活、新歌創作理念，回流香港原因，以及回應《中國好聲音》黑幕傳聞等。

鄧小巧接受《香港01》訪問大談新婚生活，以及回流香港原因。（陳順禎攝）

鄧小巧入行至今14年，推出過五張個人專輯。（梁碧玲攝）

放棄定居加拿大生活 回流香港繼續發展歌唱事業

對於外界最好奇的一點，當然是為什麼小巧會放棄加拿大的生活，選擇再次回到香港發展歌唱事業。對此，小巧坦言：「因為仲想唱，仲有條癮喺度，所以就返嚟。」提到當時在加拿大的生活，她笑言：「真係生活，睇吓書，種吓嘢，因為我喺嗰邊唔做得嘢，我唔係加拿大人，學習陶藝，學習新嘅技能。」被問到是哪一個是時機點作出回港的決定，她表示：「直到老公提出，見到我仲可以唱歌，佢覺得我應該繼續唱歌，然後佢都諗緊點樣嚟到香港生活，直到佢提出話嚟香港做健身教練，咁先至真正實行到，因為佢終於有一樣嘢喺香港想去做，而呢樣嘢係佢嘅興趣，佢已經健身咗20年，然後去真正考一個健身教練牌，先落實呢一個計劃！」

鄧小巧曾考慮與老公定居加拿大生活。（陳順禎攝）

與老公「白先生」結婚一年多 從不考慮生小朋友

二人結婚至今已經有一年多，談到結婚話題，她滔滔不絕地分享與老公相識的淵源，以及分享現時夫妻在香港的生活。她說：「我哋2020年喺加拿大識，我哋喺餐廳酒吧嗰度認識，第一次見面之後我哋就再約出嚟。」由戀人直到步入婚姻階段，她續指交往三年後才選擇結婚，並表示：「嗰年平安夜喺朋友屋企食飯嘅時候求婚。」被問到生仔計劃，她坦言：「從來沒有考慮生小朋友。」

鄧小巧與老公「白先生」結婚結婚一年多。（圖片鄧小巧：Facebook）

鄧小巧坦言從來沒有考慮生小朋友。（陳順禎攝）

加盟英皇娛樂推出首支派台新歌《瀟灑》 目標進軍紅館開演唱會

被問到新歌《瀟灑》是否代表自己，她則表示：「我覺得係自己其中嘅一個狀態，瀟灑呢一個心態同埋狀態，呢一個姿態，提醒自己有困難又好，有低窪又好，可以用一個豁達嘅姿態迎接所有嘅高低起伏。」她又分享新歌作曲部份與T-Ma合作，不過對於填詞一直很執着，並表示：「盡量都想自己寫返，但係又未必一定要自己寫，有嘢想講嘅話都會想用返自己嘅文筆去表達。」至於問道有否考慮推出新專輯，她說目前以單曲為主。

對於計劃下一站進軍紅館？她坦言：「每一個人都會希望開紅館為目標，希望盡快都有機會。」講到現時獎項的看法，她說：「對團隊自己嘅嘉許，唔使咁介懷有獎定冇獎。」

鄧小巧新歌《瀟灑》提醒自己用一個豁達嘅姿態迎接所有嘅高低起伏。（陳順禎攝）

曾受盡網絡欺凌 開腔回應言語暴力

小巧自入行多年來一直被外界批評外表，而早前她宣布與圈外加拿大男友「白先生」的婚訊更令網絡暴力加劇，當中被不少網民留言攻擊直指「同鬼佬結婚真係重口味」。對於各種負面評價，她選擇正面看待：「當然俾人攻擊係個傷害，講畀人知嘅時候，唔使理呢啲人，其實係冇照顧到受傷害嘅人嘅感受。我嘅發聲係諗住同返呢啲人講，我哋唔應該覺得唔好理呢啲人，而我哋係有權利理呢啲人，我哋絕對有權利可以因為呢啲嘢而唔開心，而家有少少係我俾人傷害咗，但有人同我講我唔夠豁達，我覺得唔應該咁樣去指責被傷害嘅人，所以當時我先會去提出呢樣嘢，我唔希望社會大眾要達到呢一個美麗嘅標準，去得到乜嘢標準嘅幸福，其實每一個人都可以，而嗰樣嘢係睇緣份，睇你遇到嘅人，嗰樣嘢係同你嘅美貌身形同健康。」

鄧小巧無懼網民負面評價，選擇樂觀面對。（陳順禎攝）

鄧小巧人生最低潮的階段是2019年，當年感覺很惶恐。（陳順禎攝）

曾參加2014年《中國好聲音》 親揭當年參賽自身經歷

曾在2014年參加內地綜藝節目《中國好聲音》第三季的小巧透露當時參加節目是很偶然的機會，她說：「嗰陣時《好聲音》嘅導演問陳奐仁有冇認識唱歌嘅朋友可以參加呢一個歌唱比賽，咁佢就推薦咗我，於是個導演就由上海飛咗嚟香港同我見面，就陸續飛過去拍攝節目！」

提到最近網上爆出一段李玟（CoCo）生前控訴《中國好聲音》的錄音，當中大爆節目出現黑幕，她表示：「我其實冇好了解，因為我都冇簽入去，而我都返咗嚟香港繼續我嘅事業，同埋我得兩集就完咗，喺嗰度嘅時間唔係特別多。」

至於被問到當年參加《超級巨聲》的階段有否出現過黑幕，她就分享：「我覺得咁樣講，其實有時候睇吓你認為乜嘢係黑幕呢！譬如你覺得你想贏嗰個最後冇贏到，係因為某一啲人想佢贏所以贏咗，咁對於我來講我唔知呢啲嘢算唔算係黑幕，其實因為都係一個娛樂節目，無論佢係點樣都好，佢其實都唔係一個體育賽事，無論係歌迷都有自己嘅偏愛喜好，裏面嘅人都有自己嘅偏好，評判都有自己嘅偏好，所以我唔知道點樣去界定黑幕，而我都好難對其他人講，起碼喺我身上冇，即係我都係一個冇後台冇背景嘅人都去到最後，我唔識去代入覺得有黑幕嘅人去答。」

近日流出李玟生前錄音，曾淚控內地選秀節目《中國好聲音》賽制不公、遭節目組羞辱。（資料圖片）

鄧小巧無法界定外界所指的黑幕，堅稱自己冇後台，靠自己努力!（陳順禎攝）

唔再抗拒參加綜藝節目 希望同前輩陳慧嫻合作

長時間專注在歌唱事業發展，未有踏足其他演藝範疇，小巧剖白心聲：「我以前比較抗拒去參加綜藝節目，我覺得以前歌手嘅身份唔夠硬淨，但係都唱咗咁多年歌，唔介意讓觀眾見到我唔正經嘅一面。」被問到最想合作的同屬於英皇旗下公司藝人，她直言：「想同陳慧嫻姐姐合作，因為我細個嘅時候哥哥係佢歌迷，所以佢成日播佢嘅歌，成日都唱佢嘅歌，如果有機會我都好想同佢見面打招呼，同佢講以前成日唱你嘅《紅茶館》。」

鄧小巧希望同前輩陳慧嫻合作。（葉志明攝）

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Venue: Mustard Co-working Space