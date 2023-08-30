王怡然港姐亞軍清空社交網只剩一個post　疑因父母騙錢傳聞避風頭

《2023香港小姐競選決賽》日前（27日）經已圓滿結束，不過今屆三甲當選後，卻一直有各種傳聞流出，是非不斷，出爐亞軍王然怡（Lynn）更被指家人詐騙金錢。近日有大量苦主在小紅書留言指控遭王怡然的父母於內地十多個城市經營補習社，拖欠上千員工的工資及騙取過千家長學費合共過千萬，苦主維權勝訴都得不到賠償，舉家捲款逃至香港。有苦主直斥無綫沒有做好家庭背境審查，竟然讓這個騙財家庭女兒王怡然奪獎，更希望無綫出面主持公道，如查明屬實後，理應褫奪亞軍名銜，小紅書網友言論非常不客氣。

王怡然覺得自己笑容夠吸引。（梁碧玲 攝）

而一向活躍於社交網，於小紅書擁有2.5萬粉絲以及在抖音擁有24.1萬粉絲的Lynn，就被發現已清空了以上兩個帳號入面的post，每個帳號都只剩下一個post。她的小紅書只剩下一個介紹香港K-11的帖文，抖音則只剩下一個看2023年關鍵字的帖文。之前她的所有post包括她分享自己參選港姐經歷的短片，全都不見了。未知她是否因為父母被指詐騙金錢夾帶私逃的傳聞，想避一避風頭，盡量低調一些。而她選擇留下該兩個post的原因亦令人猜不透。不過暫時並未見有網民在她的帖文下對她惡言相向，留下惡意留言。

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