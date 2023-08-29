Gin Lee李幸倪生日同Fans電車慶祝　收巨形牛角包做蛋糕勁興奮

上周六（26日）是李幸倪（Gin Lee）生日正日，而她生日當晚雖然要參加《新城台慶Music Fantasia音樂會2023》，在繁忙的工作中渡過，不過前日（27日）一班fans已約好跟她於電車上開生日party。

Gin Lee上周六正日生日。

前日，歌迷會在電車公司協助下，分別以一部冷氣派對電車、一部車身印有其靚樣及愛貓肖像的電車舉行生日派對。兩部電車由石塘咀電車總站開出至銅鑼灣，再駛回石塘咀，沿路fans一邊站在上層露台、一邊播放着Gin Lee的歌曲，矚目程度十足。當電車駛至中環時，Gin Lee便現身電車站上車，一眾fans隨即起哄歡呼，氣氛熱爆。

歌迷與Gin Lee在電車上過生日。

Gin Lee上到電車後，難得與fans們近距離接觸，她便逐一跟大家傾偈兼影相，當中有數位於外國讀書的fans特意回來參加生日會，一位修讀音樂的男fans借機問Gin Lee音樂上的問題，更「表白」希望將來Gin Lee的演唱會上為她伴奏，氹得她十分開心；另一名fans謂首次見到Gin Lee是於電梯內，Gin Lee 立即能說出當時情況，令fans十分驚喜。

隨後，fans們邊唱生日歌、邊拿出準備已久的神秘生日蛋糕，當Gin Lee一見到是自己喜愛的牛角包蛋糕時，十分興奮並大叫：「我以為我呢生人要去到Paris先可以見到咁巨形嘅牛角包！嘩！好勁呀呢個！」提到生日願望，Gin Lee直言第一個願望是給在場的fan，「祝每一個喺現場嘅你，身體健康，日日開開心心，所有嘅願望都會成真。」

Gin Lee難得與fans們近距離接觸，她便逐一跟他們傾偈兼影相。

Gin Lee表示每次跟fans見面都是來去匆匆，真正坐下來跟他們對話的時間確實不多，今次正正是一次難得的機會，「好難得同佢哋有一個比較長嘅時間相處，每次見面都係event前後，冇太多時間去傾偈，今次呢個『電車之旅』就可以對佢哋加深認識。」

Gin Lee又謂十分感謝公司及歌迷安排這個慶祝活動，「架電車有冷氣真係好舒服，特別係夏天。之前間唔中都見到呢啲party電車駛過，都好想開個電車party，今次終於輪到我啦，哈哈。同埋因為車廂有人數限制，所以未必每一位fans都出席到，睇吓下次可以點樣部署令到多啲fans可以一齊gathering，希望下次可以四架、五架，然後我就輪住上去同佢哋傾偈。」