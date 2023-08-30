蘇凱倫推出處女歌《中二宅急便》　曾參演ViuTV《YOLO的練習曲》

曾演出ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》而為人認識的昇陽娛樂新人蘇凱倫（Helen），日前推出首支個人單曲《 中二宅急便》，為進身樂壇打響頭炮。新歌《中二宅急便》以Helen本人為創作藍本，展現她「宅女」的一面，她自言向來喜歡看漫畫、打機，不善於表達自己的她，希望嘗試打開心窗，走出世界、以音樂表達自己的故事。

新人蘇凱倫（Helen）日前推出首支個人單曲《 中二宅急便》。

在拍攝《中二宅急便》MV的過程中，Helen未有邀請同門師兄王智騫Martin、范麒智Kenji「壯膽」參與拍攝，反而獨擔大旗，對此Helen表示緊張：「 其實好緊張，雖然都係做番平時自己『中二病』活在自己世界的一面，但始終有成個拍攝團隊同其他工作人員在場，第一次要向其他人展現我呢一面，都有啲尷尬，因為要向大眾表達自己嘅想法，感覺好赤裸，而我本身唔係一個善於表達嘅人，所以都矛盾咗一段時間。」

Helen未有邀請同門師兄王智騫Martin、范麒智Kenji「壯膽」參與拍攝，反而獨擔大旗。

愛溫蒂漫步夠感染力

問到對音樂有何抱負，Helen表示希望可以好像她的偶像樂隊溫蒂漫步一樣，以音樂感染聽眾，她謂：「我本身好鍾意聽band嘅歌，最鍾意溫蒂漫步，特別係live嘅時候，佢哋無論係快歌定慢歌，都充滿感染力，希望自己有一日可以好似佢哋咁，用音樂感染聽眾。」Helen更笑言夢想有日可以跟偶像溫蒂漫步合作就心滿意足。

Helen表示希望可以好像她的偶像樂隊溫蒂漫步一樣，以音樂感染聽眾。