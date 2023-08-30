葉璇與內地CEO直播賣貨態度曖昧　李國慶曾被前妻爆出軌兼雙性戀

葉璇早年在香港發展拍攝了不少無綫劇集及電影，深受觀眾喜愛。2011年，她將工作重心轉移至內地，近年主要以直播帶貨為主，偶爾參演電視劇，經常因不少出格言行引起網民關注，話題不斷。



葉璇8月初曾同李國慶合體直播賣書。（微博@葉璇）

昨晚（29日），葉璇在微博曬出與中國當當網創始人李國慶的合照，配文道：「約會的晚上特別開心」，並附上害羞、心心以及玫瑰emoji。而在一條短視頻中，葉璇與李國慶打邊爐，言語間嗲聲嗲氣，非常小女生。雖然不少網友都認為葉璇是為了帶貨故意打造這樣的人設，但也忍不住表示對葉璇的童年濾鏡再次被粉碎：「為了流量果然啥都能演，尊重祝福鎖死」、「真的要一直瘋下去了麼葉璇」、「她說的約會應該就是一起直播吧！她現在就喜歡說這種模棱兩可的話找流量找話題」等。

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其實網友之所以如此反感，除了葉璇的近年的一些言行之外，李國慶的風評也極差。2019年，李國慶提出與妻子俞渝離婚，夫妻鬧出奪權醜聞，男方不止夥同五人闖入當當網辦公室，搶走數十枚公章、財務章等，更被女方踢爆拿走家中過億現金，且是同性戀，並患有梅毒等，內容驚人。因此見到葉璇在直播中有意無意與李國慶接觸，都覺得難以理解。

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