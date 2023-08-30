林宥嘉澳門開騷連續兩晚向老婆示愛：希望我們可以相愛到永遠

一連兩場由寰亞娛樂/東亞娛樂主辦，華研國際協辦的林宥嘉（Yoga）《idol 2023 世界巡迴演唱會》澳門站，上周於澳門威尼斯人金光綜藝館舉行 ，兩場演出一早被秒殺，逾萬座位全場爆滿。宥嘉攜同老婆仔女，媽媽一起到澳門支持，連續兩晚都向老婆示愛，又向媽媽大叫 : 「我愛你！」而歌迷當然就是跟他一齊喊一齊笑，除了大合唱外，並且不停慫恿他「脫掉」，非常瘋狂。

林宥嘉（Yoga) 《idol 2023 世界巡迴演唱會》澳門站上周於澳門威尼斯人金光綜藝館舉行。

《idol 2023 世界巡迴演唱會》澳門站，宥嘉演唱新一輪巡演中新增的《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》，台上以廣東話打招呼，並笑言能與歌迷同笑同喊是種幸福。

宥嘉演唱新一輪巡演中新增的《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》，台上以廣東話打招呼。

他在演唱會中演繹廿多首歌曲，快歌部份，全場觀眾站立，隨着勁歌熱舞一番，前排眾多歌迷甚至興奮衝到台前。寵粉的他，在演唱當中加入歌環節與歌迷互動，不少歌迷早有準備大型紙牌點歌，亦有歌迷臨場打開電腦，打入歌名展示給宥嘉看，而宥嘉有求必應，幾乎所有舉牌要求點歌都唱了，兩個晚上，宥嘉即場演繹很多「點歌」 包括《我愛的人》、《寵兒》、《別讓我走遠》、《背影》、《耳朵》、《伯樂》及《心酸》、《別讓我走遠》、《我總是一個人在練習一個人》、《早開的晚霞》 、 《全世界誰傾聽你》、《船》、《我已經敢想你》、 《神秘嘉賓》、 《殘酷月光》等等，尾場更加碼安歌清唱了《擁有》讓澳門觀眾滿載而歸。

宥嘉在演唱會中演繹廿多首歌曲。

演繹完《巨人的肩膀》後，他向歌迷分享：「這首歌前面的聲音是我第一次陪我老婆進入產房，生第一個小朋友時侯錄的聲音，我非常非常開心，也是個很難得的機會，這次演唱會，我的太太跟我兩個小孩有來看，我的媽媽們也都有來看，這是我的女兒第一次看爸爸的演唱會。」他提到，原來當孩子剛生出來的時候，醫院裡的護士會算他們的手指頭，並且測他們的聽力是否正常，這讓當時第一次當爸爸的宥嘉，學到原來很多看似平凡的東西，不是每個人都能擁有，要好好感謝。

宥嘉向老婆示愛。

第二晚尾場，他唱到《說謊》一曲時，向老婆示愛說：「這句歌詞，祝妳做個幸福的新娘，老婆，希望妳不是只是那天幸福的新娘，我希望我們可以相愛到永遠。」浪漫滿屋。然而，同場也來到現場的媽媽也有接收到宥嘉的告白「媽我愛你！」宥嘉又跟觀眾說：「在生活當中曾經面對很大壓力，我生了很嚴重的病，是腸胃的病，我現在已經好了，所以才可以看到我《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》（MV）裏面我可以這樣子不穿衣服。」現場歌迷隨即起哄高呼林宥嘉脫掉衣服，林宥嘉與歌迷互相嬉鬧與開玩笑的互動讓全場氣氛隨之熱絡。

林宥嘉與歌迷互相嬉鬧與開玩笑的互動讓全場氣氛隨之熱絡。

此外，宥嘉在演唱會中跟歌迷玩起謎語遊戲：「你們去台灣玩的時候，你知道垃圾車有多少盞燈嗎? 是9盞。因為（哼起《給愛麗絲》）燈凳燈凳燈凳燈凳燈....」而另一個謎語，宥嘉說：「飲料，猜一個女歌手？ 」台下歌迷一秒回答：「奶茶（劉若英）。」宥嘉大笑，「嘩！這麼快便猜到！」隨即演繹《成全》一曲。