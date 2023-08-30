女團「心動女孩」招香港學員做阿儀師妹　呢位激似港姐冠軍莊子璇

亞洲心動娛樂（AMM）除了有一姐「阿儀」外，很快便會有新人正式出道。早前阿儀與經理人林寶玉飛到台灣為女團「心動女孩」（JARA）選秀節目做嘉賓，現在又開始在香港進行選秀面試！

其中一名叫Ella的參賽者今年21歲，就讀大學三年級，自少已經練舞，而且還會自彈自唱。在面試的時候，更選擇高難度挑戰清唱，聲線穩定而且高音準，沒有被面試的緊張氛圍影響到自己，非常有壓場感。到跳舞環節，一播音樂立即上身，明顯看得出有多年練舞的底子，而且自信的動作完全不似面試說話時的怕羞，一起動上來就變成了另一個人。另外，她的樣子跟新鮮出爐的港姐冠軍莊子璇有幾分相似，都是典型的甜美美人，綜合幾方面的元素，絕對有力成為超級新星。

Ella樣子跟新鮮出爐的港姐冠軍莊子璇有幾分相似。

香港區的另一位比較出色的參賽者，是一位擁有高學歷的印度混血兒，表演環節選擇了跳舞，同樣地明顯有底子，跳起上來非常柔軟有勁，加上燦爛的笑容，感覺就像BLACKPINK裡的Lisa。

跳起上來非常柔軟有勁。

高學歷的印度混血兒。

另外台灣區那邊也有不少跳得之人，而且有人唱歌也不差，加上青春無敵，最小的只有16歲，最大也就24歲，絕對符合女團的基本條件，如果將她們放上香港的選秀節目，肯定也是大熱之人選。

其中只有16歲的吳宇涵，年紀輕輕已經跳出了一種成熟的韻味，明顯是性感柔美類型，她現在還是一名學生，目前就讀戲劇科班，從小學鋼琴目前開始嘗試作曲，擅長街舞。