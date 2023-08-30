羅蘭「鬼節」搭巴士被網民捕獲　原來「龍婆」真人係虔誠天主教徒

今個月是農曆七月，是相傳的「鬼月」，而香港有不少電影及電視劇都以農曆七月十四的「鬼節」及農曆七月十五的中元節為題材，當中最為人熟悉的必屬「龍婆」羅蘭。現年88歲的羅蘭於1993年在電影《七月十四》首次飾演「龍婆」，之後便奠定了她「龍婆」的形象。「龍婆」一角亦經常出現於恐怖片中，成為該片種經典角色之一，連主題公園的萬聖節活動亦會找羅蘭為代言人，可謂是「中西鬼節都通殺」。

相信不少觀眾對龍婆的形象印象深刻，看到她會被嚇一嚇。（劇照）

龍婆一角為羅蘭姐帶來香港鬼后名銜。

羅蘭姐拍鬼片無數，到過不少香港猛鬼勝地，其中一個就是和合石。

昨日（29日）適逢農曆七月十四，相傳是「鬼門關」大開的日子，有網民發文透露在巴士偶遇羅蘭姐：「七月流流在街上見到羅蘭姐」，由於她在不少劇集及電影中都有出演「龍婆」一角，所以大家都對她自然心生畏懼。網民亦指幸好看見羅蘭是在早上時分，不然晚上會更害怕：「日光日白個心都定d」，之後亦有網民留言大讚羅蘭十分貼地，間中也會坐巴士見到她，而她也會親切地打招呼，與她平日飾演的「龍婆」很大分別，不少網民都有留言祝她身體健康。

網民在巴士遇到羅蘭姐。(網上圖片)

羅蘭姐曾多次與「鬼王」雷宇揚合作，大讚他「好識搞氣氛」。

不過原來羅蘭其實是一名虔誠天主教徒，不時會出席教會活動，她亦曾隨TVB電視攝製隊遠赴梵蒂岡天主教教廷朝聖。她亦曾在電視劇中用同名角色分享如何詮釋與自己道德、宗教觀念不合的角色，對演藝事業貢獻良多。