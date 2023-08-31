李玟離世前給閨密窩心信息曝光　37秒極痛苦錄音內容震撼令人心痛

樂壇天后李玟 (Coco) 生前為內地音樂選秀電視節目《中國好聲音》當導師時，疑因不歸順「遊戲規則」被節目組惡毒對待，她一段9分鐘錄音流出炮轟該節目，令大批網民憤怒不已，揚言從此抵制電視台。事件不斷發酵，日前 (25/8) 浙江衛視終於宣佈停播該節目。

李玟批評《中國好聲音》賽制不公平的片段（微博@呆若木一）

近日再有Coco生前的錄音曝光。前日 (29/8) Coco好友，台灣變性藝人利菁在直播期間就播出了Coco在離世前兩天send給髮型師閨密的一段錄音。Coco在該段錄音中表示：「謝謝你，腿走路有進步，現在就是左腿八成都是麻痺的，所以這過程要再熬一下，還在努力當中，希望你一切都好，非常非常想你喔，謝謝你的訊息。」閨密認為Coco是不會輕生的。利菁表示現在公開呢個錄音，是希望大家可以記得李玟「甜」的一面。

台灣藝人利菁。(網上圖片)

另外，又有網民匿名爆出Coco生前一段向好友哭訴雙腿劇痛的37秒錄音，錄音中一把疑似是Coco聲音邊哭邊訴說：「Hello 親愛的，如果你現在有空，我起來了，你可以打給我嗎？我的腿，我的腿好難受啊，不是跟你分享負面的東西哦，就是太難受，睡也不行，坐也不行，走也不行啊，現在好嚴重哦，反正你可有空打給我？」表現得非常痛苦難受。但Coco即使自己承受着病魔的折磨，已經疼痛難忍了，卻還在擔心給別人帶去負能量，關心好友的感受，不希望自己的負能量影響到對方，令人份外心痛。不少網民聽完後都議論紛紛，甚至有人表示聽哭了。