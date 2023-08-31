內地女星孫菲菲揭13年前遭劇組霸凌　被吐濃痰重拳打臉警方拒取證

華語樂壇天后CoCo李玟生前控訴內地綜藝節目《中國好聲音》賽制不公的錄音曝光後掀起軒然大波，引全網炮轟，事件尚未完全平息，日前內地演員孫菲菲又在微博發長文，詳述13年前在遭遇娛樂圈霸凌的經過。



內地演員孫菲菲早於2001年出道，以扮演古典美女聞名，演技不錯，但在2015年之後，已沒有影視作品推出。（微博@孫菲菲）

2010年在拍攝劇集《血色戀情》時，孫菲菲曾經歷暴力事件，由導演張漢杰一力策劃。她在文中詳述當日事發經過：「那天戲快拍完時張的侄子主動走到我面前問我是不是說過他不是個東西，我很納悶我說沒有啊，話音未落他就一口濃痰吐我臉上，接著就是重重一拳打在我臉上。我這才反應過來是怎麼回事，無奈我身單力薄只能抓住他的軍大衣領子任他把我打翻在地，我再爬起來再抓住他的領子，接著他再打，我再爬……打我的是兩個人一個是楊兆華（張漢杰的侄子）一個是姚遠（製片方的人）直到最後我爬不起來為止他們兩人一人在我肚子上踢了一腳……而此時我的助理拿出手機正要報警卻被燈光組的人一把搶過手機，接著已經（將）軍大衣蒙住我助理的頭三個大漢並排坐到一個八十來斤的小姑娘身上……」

然而，孫菲菲透露，初初報警時，警方拒絕現場取證，並打電話問劇組此事，被劇組否認。直到事件被新聞媒體曝光後，警方才不得不立案。可惜每一個目擊證人都因為受到製片人要挾聲稱「不知道」，甚至還反咬她「炒作、耍大牌、不講理」等。孫菲菲續指道，戲中有很多原則性的錯誤，如果不提出，完全無法連接，但就在她與現場執行副導演爭論時，遭到對方辱罵，結果戲還沒拍完，直接被導演暗算。事後，孫菲菲了解到了劇組人員關係：「製片人是遼寧台某部門的頭（負責人）出來自己開公司了，這層內部關係導致他的片子甭管多爛遼寧台都會收。這部戲還有鳳城市政府的參與，你跑到人家家長那兒告他兒子的狀，人家能給你立案嗎？」

孫菲菲全文。（微博截圖）

今日（31日），孫菲菲繼續發文，回應網友提問「他們為什麼要打你？」她在文中寫到了電視台收購電視劇的過程：「A是台長，可以決定收購哪部電視劇；於是A讓自己信任的B去拍一部戲，A用國家的錢來收購B拍的電視劇，B掙到了錢A也很滿足。國家規定電視劇的收購是擇優錄取的，但是一旦在拍戲之前就知道自己的戲會被收購哪還有心思好好拍戲？沒有必要好好拍，拍成什麼樣電視台都會收。而正常的製片方，他會非常關注片子的品質，整個過程戰戰兢兢生怕因為拍得不好而不被收購。」孫菲菲表示自己不懂察言觀色，太執著演戲，結果「累」自己被打。

孫菲菲提及電視台收購劇集過程。（微博截圖）

其實當年曾有媒體報道孫菲菲在劇組被傷事件，但由於那時的網絡尚未如今日這般發達，因此沒有引起太多關注，且策劃者張漢杰與打人者姚遠並未受到嚴懲，所以孫菲菲一直未能討回公道。對於她對當年事件的再次披露，無疑揭開了影視圈的一塊遮羞布，網友一致力撐之餘，也在微博各抒己見：「終於明白為什麼會有這麼多爛片了，原來都是在掏空國家的錢，走過場，目的就是為了中飽私囊，洗錢」、「爛劇這麼多的原因之一，只想賺錢，品質不用管，然後就這樣持續了很多年 」、「她這不是說出來了現在電視劇的現狀嗎？現在的電視劇都打著大製作的旗號，出來都是一些粗製濫造的東西」等。

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