港姐亞軍王怡然好友靚樣搶鏡　被爆連朋友都冇要借用王敏慈好姊妹

出爐港姐亞軍王怡然（Lynn）早前被爆出其父母涉嫌拖欠薪金及騙取過千萬的醜聞，事後Lynn在回應父母「走數」的負面新聞時更一度淚灑當場，未知是否受此事影響，昨日（30日）她以身體不適為由，缺席港姐活動。自稱王怡然父母前員工爆料指Lynn一家「拿着我們的錢一直在香港逍遙」，不過Lynn當晚在賽後接受訪問時，父母未有親身到場，反而由兩位朋友做代表，Lynn解釋因當晚父母有工作，未能到場支持，但有網民就發現其實這兩位朋友是季軍王敏慈的好友，掀起網民熱議！

出爐港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁出席港姐活動。（資料圖片）

Lynn在回應父母「走數」的負面新聞時更突然掩面痛哭。（節目截圖）

該網民寫道：「真的很多人都沒有發現嗎？賽後港姐家人接受訪問時，王怡然身後的家人朋友竟然是王敏慈的好朋友！」並曬出Lynn在決賽完結後，與親友接受訪問的截圖，以及一張王敏慈與朋友的合照，對比之下發現原來坐在Lynn身後的兩位朋友就是與王敏慈合照的靚女。對此，有網民就笑言：「Lovelle好有義氣，Lynn冇朋友連朋友都借畀佢」。

Lynn當晚在賽後接受訪問時，父母未有親身到場，反而由兩位朋友做代表。（電視截圖）

原來坐在Lynn身後的兩位朋友是王敏慈的好友。（微博圖片）

有網民笑言：「Lovelle好有義氣，Lynn冇朋友連朋友都借畀佢」。（網上截圖）

決賽當晚出爐港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁與親友接受訪問時，網民將焦點放在亞軍得主Lynn的兩位內地好姊妹身上，大讚她們靚女，更指她們下屆參選一定可以入到三甲！而翻查社交平台可見，這兩位靚女都有不少同王敏慈的合照，但就完全不見Lynn的身影，當中其中一位現時是北京中央戲劇學院的學生，與王敏慈是同學，兩人經常合照，而另一位亦是藝術生，不時與王敏慈去旅行，以姊妹裝上陣影閨蜜照，感情相當好！不過亦有網民猜測可能兩位靚女是Lynn與王敏慈的共同好友，當晚是為兩位好姊妹撐場！

其中一位現時是北京中央戲劇學院的學生，與王敏慈是同學。（微博圖片）

而另一位不時與王敏慈去旅行，兩人更以姊妹裝上陣影閨蜜照。（微博圖片）