TVB今年13套劇集收視排行榜　第一位拋離成條街注定成大贏家

無綫（TVB）劇集近年的收視成為大家焦點，公布收視的標準亦變了幾次，不過現時觀眾選擇多，電視劇未必再是唯一選擇，因此收視每下愈況看來是避不了的走勢。2023年過了一半有多，TVB計15集或以上的長劇已經播出十三套，到底收視如何呢？以下會將列出排行榜給大家睇睇。



收視的計法，TVB現時只會每星期公布一次跨平台直播最高收視，顧名思義就是劇集在一星期裡最高收視的一刻，所以就算除開平均值，直接參考的意義也不大。就如之前所說，將最高收視減2.5點大約會貼近平均收視的數值。不過現時網上流出了一個數字，聲稱是「電視平均直播收視率」，即沒有計算跨平台，而且是直播時的平均收視，不是「最高」一刻。不過TVB官方並沒有這個數字派出，所以大家當參考可以，不是直接反映事實的數字。以下的排行榜以官方數字為準：

《新天龍八部》（微博圖片）

第十三位—《新天龍八部》（第二線劇集）

網上流傳「電視平均直播收視率」：全劇平均15.4點

官方「跨平台直播最高收視率」：17.9點（3集）、16.4點、17.7點、17.8點、18.1點、19.5點和19.2點，平均18.1點

《飛狐外傳》。（劇照）

第十二位—《飛狐外傳》（第二線劇集）

網上流傳「電視平均直播收視率」：全劇平均15.46點

官方「跨平台直播最高收視率」：19.2點、17.9點、16.8點、19.4點、18.0點和19.4點，平均18.45點

《寵愛Pet Pet》（劇照）

第十一位—《寵愛Pet Pet》（第二線劇集）

網上流傳「電視平均直播收視率」：全劇平均16.9點

官方「跨平台直播最高收視率」：18.2點、19.8點、18.0點和20.1點，平均19.03點

《川內相親》（官方劇照）

第十位—《川內相親》

網上流傳「電視平均直播收視率」：16.4點、17點、17.2點、17.8點、16.8點和17點，平均17.03點

官方「跨平台直播最高收視率」：19.6點、19.8點、19.6點、19.1點、19.7點和19.2點，平均19.5點

暫時最低四套有三套都是內地劇，看來TVB要想想這個做法是否繼續可行。

《一舞傾城》（劇照）

第九位—《一舞傾城》（第二線劇集）

官方「跨平台直播最高收視率」：19.7點、19.1點、20.4點、20.7點和21.7點，平均20.32點

《法言人》（劇照）

第八位—《法言人》（第二線劇集）

網上流傳「電視平均直播收視率」：全劇平均18點

官方「跨平台直播最高收視率」：21.1點、18.7點、19.4點、20.8點和22.1點，平均20.42點

《廉政狙擊》（節目截圖：《廉政狙擊》）

第七位—《廉政狙擊》（第二線劇集）

網上流傳「電視平均直播收視率」：全劇平均18.5點

官方「跨平台直播最高收視率」：20.8點、20.0點、20.6點、21.1點、22.2點和21.8點，平均21.08點

《隱門》（劇照）

第六位—《隱門》

網上流傳「電視平均直播收視率」：18.8點、19.4點、19.7點、19.3點和19.8點，平均19.4點

官方「跨平台直播最高收視率」：21.6點、21.7點、22.3點、20.8點和22.2點，平均21.72點

《新四十二章》（劇照）

第五位—《新四十二章》

網上流傳「電視平均直播收視率」：19.9點、19.0點、19.4點、19.7點和20.4點，平均19.7點

官方「跨平台直播最高收視率」：23.0點、20.9點、21.4點、22.3點和22.4點，平均22點

《靈戲逼人》（劇集海報）

第四位—《靈戲逼人》

網上流傳「電視平均直播收視率」：19.2點、18.7點、19.6點和20.1點，平均19.4點

官方「跨平台直播最高收視率」：21.7點、20.6點、23.8點和22.4點，平均22.125點

《有種好男人》（劇照）

第三位—《有種好男人》

網上流傳「電視平均直播收視率」：18.8點、19.9點、20點和20.5點，平均19.9點

官方「跨平台直播最高收視率」：22.6點、22.4點、22.0點和22.6點，平均22.4點

《破毒強人》（劇照）

第二位—《破毒強人》(未完)

網上流傳「電視平均直播收視率」：19.8點、20.8點、20.8點和21.3點，平均20.675點

官方「跨平台直播最高收視率」：21.4點、23.6點、22.4點和23.6點，平均22.75點

《隱形戰隊》(《隱形戰隊》截圖)

第一位—《隱形戰隊》

網上流傳「電視平均直播收視率」：21.5點、21.8點、22.9點、21.8點、20.4點和23.4點，平均22.0點

官方「跨平台直播最高收視率」：23.4點、23.7點、26.9點、24.0點、23.6點和28.7點，平均25.05點

隱耆時成為本年最高收視劇集，而且拋離第二位有一段距離，相信年尾頒獎禮會成為大贏家。另外一個有趣的看點，第二線劇集的收視普遍較低，即9點半後的劇集，基本上全部在榜的下游。