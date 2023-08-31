李國麟拍微電影廣告做平凡爸爸　演技精湛引觀眾共鳴：眼淚止不住

無綫演員李國麟早年憑藉97年劇集《天龍八部》中鳩摩智一角為內地觀眾熟知，近年北上發展的他不時直播帶貨，抑或拍攝視頻短片分享生活及美食，獲得不少網友捧場。日前，李國麟為美團優選拍攝的微電影廣告正式發布，以喜劇方式描繪生死及親情兩大人生命題，溫馨又感人。



李國麟演技精湛。（網絡圖片）

以往多做反派的李國麟，今次在片中化身平凡爸爸，一開始就因飲酒、熬夜離世，被黑白無常帶走，並收到一張今生通往來世的票，可以用一生的功德兌換來世願望，而他卻選擇了最不划算的「前世返程」，只為與女兒吃一餐飯。

工作在外的兒女們，最常聽到父母及長輩們的囑咐就是「好好吃飯」，但也因生活節奏的不同及強大的工作密度，導致不能準時吃飯甚至忽略吃飯，亦會對父母這樣的噓寒問暖感到厭煩，片中的李國麟父女亦是如此。他得到「陰間」默許，返陽完成願望，知道自己時間有限，於是一大早就馬不停蹄為女兒準備食物，想同她好好吃飯，但並不知情的女兒因為工作受挫，對爸爸反復的叮囑感到無比煩躁，出言中傷後又因愧疚自責而落淚，可謂是大部分為人子女的現實生活寫照。

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夜晚收工回家，父女坐在天台聊天一幕，溫情又感人，李國麟終於完成心願與女兒吃完最後一餐飯後便「上路」。故事到此並未完結，在女兒睡醒後打開雪櫃的一幕，可謂是全片的高光點，滿滿三層堆積著爸爸為女兒親手做的她最喜愛的牛肉丸，詮釋出「養兒一百歲，長憂九十九」，令網友爆發淚點。

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短短10分鐘的微電影，其實只是一個非常普通的生活故事，甚至可能每日都在發生。也正因如此，短片能夠迅速引起觀眾共鳴，想起自己的親人：「到了一把年紀才知道一家人在一起吃飯是多好的一件事啊，再也回不去了」、「子欲養而親不待...社畜乾飯人的悲哀」、「眼淺的人不適合看這些，眼淚止不住了」等。