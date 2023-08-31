近5年落選港姐發現唔會差過三甲　應屆2023年呢4位佳麗最有潛力

《2023香港小姐競選》在早些日子結束，莊子璇、王怡然、王敏慈和姜依宁分別奪得冠亞季軍及最上鏡小姐、友誼小姐，相信來年都會經常見到她們出現在幕前。不過，落選港姐也並非完全沒有發展機會，相反地，落選港姐在競選可以更早拍劇、做主持。



麥美恩做主持真係愈做愈好。（截圖）

講到「落選港姐」的代表人物就不得不提麥美恩。她參加《2011年度香港小姐競選》後奪得第四名，其後簽約後開始在娛樂新聞台、《東張西望》等擔任主播，之後更進一步在主持方面發展，努力多年終於成為TVB其中一位主持代表人物。

大家都只係記得佢叫Fanny。（截圖）

近期睇《愛.回家之開心速遞》是不是經常見到她跟在大小姐（林淑敏飾）身旁？其實這位演技帶些浮誇，又好似傻吓傻吓的秘書Fanny也是《2020年度香港小姐競選》佳麗之一張盈悅，即是謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍的同屆。初時多是飾演閒角，不過自從擔正做「Fanny」後，她就愈來愈入屋，不少人都讚Fanny（張盈悅飾）和大小姐（林淑敏飾）的化學作用相當好。

陳瑞菱在《東張西望》中經常穿小背心。（截圖）

梁敏巧在《東張西望》中經常穿小背心。（截圖）

《東張西望》可說是「落選港姐」的訓練營，基本上每位落選港姐都曾在《東張西望》擔任過主持、記者。雖然主持一點也不輕鬆，要日曬雨淋，有時訪問還會伴隨着危險，但勝在出鏡率高，可以入屋，也能夠訓練臨場反應和訪問技巧。

劇情講到，陳星妤正式與關楚耀分手，轉行拍電影。(《一舞傾城》截圖)

陳星妤（前名：陳聖瑜）應該是近5年上位最快的「落選港姐」，正當大家在《東張西望》或是綜藝節目中亮相的時候，她已經在《一舞傾城》中擔任女主角，而且佔有十分多戲份。

Michelle 葉靖儀曾出演《CP訓練營》。（截圖）

梁允瑜在劇中的穿上套裝十分成熟，十足白領儷人。 (截圖)

2021年的「落選港姐」們普遍發展都不錯，例如梁允瑜就加入了《愛。回家之開心速遞》，葉靖儀主力做綜藝節目等。

何沛珈和李芷晴發展不錯。（截圖）

總括來說，「落選港姐」的發展路線大概是分為主持、綜藝和戲劇三方面，其實應屆的「落選港姐」有不少也十分適合在圈內發展。

10號陳霈錤問答環節表現好好。（截圖）

在問答環節中，可以睇到陳霈錤的表現相當不俗，有觀眾緣的她無論做司儀或是做演員都都應該會不錯。網民討論度最高的郭珮文Juliana、潘明璇Michelle和鄧凱文Eris則可以專攻主持旅遊節目。

鄧凱文Eris。（截圖）

郭珮文Juliana。（截圖）