爸知弊 | 胚胎畫露玄機　林盛斌遭黎諾懿「踢爆」：佢想生小朋友

為以最真實角度，直擊時下藝人爸爸是否有本事獨力湊小朋友，無綫開拍實驗性真人騷《HiPP有機HMP嬰兒奶粉特約：爸知弊！你嚟湊吖！》，由黎諾懿及陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長考驗四大藝人家庭爸爸代表，節目逢周四及五晚十點半翡翠台播映。



父子同心‧其利斷金｜一條薯條打開友誼之門

《爸知弊》除了會以海量難題考驗爸爸們，每逢周五播出一集還會加入素人家庭與藝人家庭互動，每次的「藝素組合」均事先經過精密計算，務求擦出火花，並順道考驗藝人代表爸爸額外兼顧其他家庭小朋友的應變能力。首周現身的素人有爸爸Davis、女女芊妤及媽媽LeeMan，特色是無論爸爸或囡囡均偏安靜及慢熱，當遇上「轉數快」林盛斌（阿Bob）及兒子Jaye Jaye時，原本兩個家庭勁dead air，但經阿Bob悉心調教下，Jaye Jaye馬上醒目接招嘗試撩芊妤傾偈，最終成功靠一條薯條將冰山劈開，果然父子同心、其利斷金！

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Jaye Jaye自命得意勁得戚 因為一個原因狂讚人靚

今晚（1日）一集兩位媽媽LeeMan及林太Pearl主力躲在秘密監察室，阿Bob需獨自應付Jaye Jaye的時間變得更長；不過製作組並未因而變得仁慈，先是安排黎諾懿上演《Mean Talk》刁難阿Bob，追問Jaye Jaye阿Bob有否偏心，又著阿仔爆爸爸一個秘密，結果Jaye Jaye竟暗示阿Bob有上網「睇第二啲女仔」，嚇得阿Bob「花容失色」。愈講愈興奮的Jaye Jaye，又大爆阿Bob枕頭超臭。事後阿Bob咬住Jaye Jaye唔放：「你好唔鍾意爸爸個枕頭咩？」被逼至無路可退的Jaye Jaye，竟想到借芊妤過橋，百分百醒目仔。Jaye Jaye另外還相當貪靚，除自誇：「望條（對）鞋已經型啦！」；而當芊妤讚他靚仔時，Jaye Jaye先是害羞地說：「唔好講啦，人哋都會笑我架！」但之後又忍不住自爆很受女仔歡迎，更邊分享邊忍不住偷笑：「好多女仔鍾意同我玩，全部人都話我好得意，同埋我啲家姐都話我好得意！」在意自己外表及魅力指數的Jaye Jaye，就連別人的「外表」也關顧到，強調不會說別人不漂亮：「人哋會唔開心架。」成熟及貼心程度令人驚訝。

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林盛斌因一件事掟筆

製作組又與阿Pearl夾計，將阿Bob最懼怕的「乘數表」加碼至4，以為自己放緊break而不是拍攝中的阿Bob、即真情流露激動爆粗：「點做啫！」阿Bob事後坦言：「我以為自己拍緊《不可能任務》。」之後節目再度進入「教育」戲碼，今次是教背唐詩及學英文，由於Jaye Jaye坐唔定又冇記性，阿Bob再次出動「活動教學」，幫Jaye Jaye做出不同動作、包括「低頭」及「舉頭」等幫助記憶，Jaye Jaye亦明顯十分Enjoy，全程笑晒口。雖然阿Bob的「五感教育」獲兒童心理學博士Rosa激讚，可惜中途依然連環犯錯獲黎諾懿瘋狂張貼「錯的貼紙」，其間阿Bob更因為一件事掟筆，又怒吼兼攰到反白眼謂：「好似主持咗兩個周年晚會咁，太疲累。我覺得唔係淨係我個仔上堂，我自己都上咗堂。」

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精叻Jaye Jaye成首播亮點：五歲嚟講好叻

昨晚（8月31日）首播的《爸知弊》有驚爆位，事緣當阿Bob與太太及囝囝齊齊玩畫畫時，由於阿Bob畫了一個肧胎圖案及金錢符號，黎諾懿即接招玩「踢爆」：「佢好想生小朋友！佢知道要努力賺多啲錢，你覺得同佢（太太）有分歧，但最後都會成功。」說畢，阿Pearl拍手大讚：「你真係好勁呀！」阿Bob亦直豎姆指謂：「果然係黎諾懿大師！」，黎諾懿之後接話：「做兄弟嘅嘢，幫你開咗個頭喇」，相當搞笑。另昨晚節目播出後，不少網民大讚Jaye Jaye精靈可愛，是節目亮點：「童言無忌，好搞笑」、「Bob個仔好醒目，多謝佢畀咗個好開心嘅晚上我」、「五歲嚟講好叻」。