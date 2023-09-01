傳配音組裁員潮《櫻桃小丸子》被炒　無綫開腔回應：非事實的全貌

最近有消息指無綫配音組掀開第三波裁員潮，在上月八月開始已經有多位配音員相繼離職，盧國權先生及羅孔柔小姐分別宣布退休及離職。而近日亦有傳兩位為人所熟悉的無綫「動畫配音員」梁少霞及鄭麗麗與無綫結束逾30年的賓主關係，目前已經離職。而梁少霞所配音的動畫代表作是《多啦A夢》的角色「源靜香」、鄭麗麗所配音的動畫代表作則是《櫻桃小丸子》的角色「櫻桃子」。

傳為人所熟悉的無綫「動畫配音員」梁少霞與無綫結束逾30年的賓主關係。（節目截圖）

梁少霞小姐於1990年入讀第1期無綫電視粵語配音藝員訓練班而入行，離職前工作主要是負責效力無綫電視粵語配音組，同時在早年曾兼任傍晚《無綫電視天氣報告》報導員，成爲少數爲香港市民知悉其外貌的配音員，至今效力無綫逾33年。

另外，她曾在2002年以配音員身份客串無綫電視劇集《絕世好爸》、在2021年無綫配音課程《好聲好戲之聲級學堂》擔任客席配音導師，以及在綜藝節目《好聲好戲》第二季擔任評判。梁少霞所配音的動畫代表作是《多啦A夢》的角色「靜香」、《小魔女Doremi》的角色「春風Doremi」、《美少女戰士》系列的角色「水野亞美」、《寵物小精靈》的角色「小霞」和《Keroro軍曹》的角色「日向夏美」等。

梁少霞所配音的動畫代表作是《多啦A夢》的角色「靜香」。（資料照片）

除了傳出梁少霞小姐即將離開無綫之外，另一位則是鄭麗麗小姐。她入行前曾任職自由身配音員，後來她在1992年加入無綫大家庭，成為電視粵語配音組，至今效力無綫逾33年。而她的男友是所屬公司配音員成員之一的陳欣先生。

另外，她曾在2014年在獲無綫特別頒發「動畫組女主角最佳演繹獎及優良工作態度獎」，表揚工作成就。近年她參加綜藝節目《好聲好戲》擔任評判，講到她所配音的動畫代表作是《咕嚕咕嚕魔法陣》的角色「歌莉」、《Keroro軍曹》的角色「西澤桃華」及曾配音經典韓國電視劇《來自星星的你》的角色「千頌伊」、內地電視劇《武則天》的角色「武媚娘」等。

鄭麗麗至今效力無綫逾33年。（梁碧玲攝）

鄭麗麗所配音的動畫代表作是《櫻桃小丸子》的角色「櫻桃子」。（資料照片）

就兩大在配音界知名度極高的台柱梁少霞小姐及鄭麗麗傳出離開無綫消息，無綫電視廣播有限公司企業傳訊部認為事態嚴重，無懼超強颱風蘇拉逼近本港，現時8號風球生效，急速開會，隨即選擇今日（1日）開腔回應不實謠言，並表示：「每年中期，配音組會依照需求對於工作量以及現有節目需求進行行政製作調整，這是所有電視台的常規行政流程。每次進行調整時，都會確保不會對現行的節目或配音組產生任何負面影響。無綫電視在此再次強調，近期流傳的消息並非事實的全貌，也並不代表我們的立場。為了避免常規性行政調配由此等流傳讓成公眾誤解，我們選擇不作進一步的回應。對我們來說，每一位觀眾、配音員以及員工都是無比珍貴的資產。尤其是對於資深配音員，我們一直都秉持著最高的尊重。」