吳謹言冇戲拍進修演技有得着　孖于正合體力證關係良好

憑清裝劇《延禧攻略》走紅的內地女星吳謹言，被發現這兩年多已沒有進入新劇組拍攝，頓時引起不少猜測，指出她遭到公司投閒置散，不受老闆于正重視，甚至傳將會與公司解約，演藝前景令不少粉絲相當擔心。對於外界種種負面猜測，于正早已用行動打破傳聞，近日更直接去劇組探吳謹言班，二人大談演員之路相當開心，此舉動再次證明他並沒有放棄對方。

吳謹言憑《延禧攻略》走紅。（《延禧攻略》微博圖片）

針對網民指公司閒置吳謹言一事，于正早前在開直播時已作出交代，透露自己絕不會偏心任何一個藝人，還揚言吳謹言在沒有戲拍的時候為對方安排了專業的演藝課程作增值，根本不存在偏心、投閒置散的說法。

而他還曾得意洋洋表示：「她是我最重要的作品之一。」在講到跟老師學習得到甚麼感悟時，吳謹言就表示：「更細膩了吧，放慢腳步啊！感受到的東西，跟郝蕾老師學的東西就是集合在一起了。」似乎獲益不少。

吳謹言在沒有戲拍的時候，于正安排她跟老師進修演技。（微博圖片）

而在近日于正就親自去劇組探吳謹言班，二人有說有笑非常開心。提到演員之路的心得時，她非常有感：「《長歌行》還不是我第一部戲，是我大概22、23歲也是剛開始拍戲的時候拍的了。反正那幾年就拍不同的角色，在不同的戲裡面去露臉就很重要，然後不管角色大小，當時我還記得我去客串特約的那種，只有一場戲我也去，就是珍惜所有可以給我機會露臉的那種戲都去。」一路走來如此辛苦，現在重新投入劇組拍攝，相信對她來說非常珍惜。

于正去探吳謹言班。（微博圖片）

目前吳謹言正拍攝劇集《墨雨雲間》，此劇講述薛家千金芳菲（吳謹言飾）被害死後，重生成為姜家二小姐姜梨，為親人報仇的故事。不少網民乍聽劇情覺得同《延禧攻略》相似，女主角一路往上爬達成自己目的，認為吳謹言演這類「狠」角色一定很好看的。

吳謹言正拍攝《墨雨雲間》。（微博圖片）