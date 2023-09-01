ONE PIECE｜真人版升級變兒童不宜　血花四濺仲有「股惑」鏡頭

《ONE PIECE》海賊王真人版終於在Netflix上架，相信已有不少人急不及待煲劇。《ONE PIECE》（港譯：海賊王）故事以主角路飛為起點，講述他由小漁邨出發，在世界歷險尋寶冒險的故事。《ONE PIECE》真人版在Netflix播出後暫時反應不俗，以頭幾集來看都算忠實還原了原著。



真人版選角都唔錯。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

海賊王羅傑略嫌少咗啲霸氣。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

《ONE PIECE》Netflix真人版首集講到海賊王羅傑的死令人們投奔大海找尋「ONE PIECE」寶藏，後來主角路飛（Iñaki Godoy飾）又因受到紅髮傑克的影響而決定做一名海賊，真人版劇集更還原了路飛年幼時，用刀插眼以證明自己不怕受傷的情景。雖然與動漫情節相同，不過睇真人版時，畫面卻意外地令人有點難接受。

路飛細個。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

畫面好有衝擊。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

第一集更分別介紹了「草帽海賊團」早期兩位成員，娜美（Emily Rudd飾）和羅羅亞·索隆（新田真劍佑飾），其中劇集就以巴洛克華克社派出Mr.7 邀請索隆的橋段作為開場。可能是為了營造劍與劍打鬥的場面，所以Mr.7就由漫畫中拿着兩把槍、經常「喔呵呵呵」笑着的搞笑人物，變成了有一頭深紅色龐克頭拿着兩把劍的特務。

劍對打好好睇。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

劍對打好好睇。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

招式好型。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

最後Mr.7 被腰斬。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

最後Mr.7 被腰斬。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

最後Mr.7 被腰斬。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

最後Mr.7 被腰斬，畫面有啲血腥。難怪分類係13歲以上。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

索隆和Mr.7兩人之間更有一番精彩的決鬥，當中索隆某些招式也跟足了原著，十分帥氣。幾番交手後，Mr.7就直接被腰斬，畫面更可見骨肉分離，血流滿地，如果沒有心理準備的話，肯定會受到驚嚇。不只如此，其後還見到索隆帶同已經有半截入袋的屍體，到就近的海軍基地領取賞金。

Mr.7 得返半截。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

Mr.7 得返半截。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

好忠實還原。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

好忠實還原。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

呢幕只能意會。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

「股惑」鏡頭。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

好好笑。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）

打鬥場面好有誠意。（截圖 / 《ONE PIECE》NETFLIX）