那年盛夏我們綻放如花｜歐鎮灝自評仲爭好遠　對已讀不回有陰影

ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》 故事圍繞高中生面對「已讀不回死全家」的死亡遊戲，在他們除掉身份不明的「目標人物」前，只要不回覆同學訊息就會立即爆頭死亡！現實中，面對「已讀不回」，陳穎欣（Yanny）會選擇繼續狂send訊息，聽到Yanny一句「如果男友唔覆，我會覺得佢係做緊嘢」時，歐鎮灝（George）即時流露出羨慕嘅眼神，明顯是在「已讀不回」的路上曾受過教訓。



George同Yanny度幸可參與《那年》拍攝，感謝劇組喺好趕嘅情況下，仍願意花時間給予演員做到好為止。（梁碧玲攝）

《那年盛夏我們綻放如花》開播後，血腥場面引起了不少網民的討論， P1X3L成員歐鎮灝（George）首次做男主角，與陳穎欣（Yanny）飾演兩姊弟。去年《I.SWIM》播出後，George飾演何大秋一角討論度不低，但公司未有好好力谷，是否浪費了機會？George猶豫了一會說:「我又無咁諗，因為拍劇真係需要時間，呢套都差不多拍3、4個月；《飛黃騰達》又拍半年，都明白係要啲時間先會見街，但呢套又真係值得大家去等。會唔會有壓力？會期待觀眾見到除咗何大秋以外，原來我都可以做到呢類角色，因為今次無任何搞笑成份，要真真正正咁去做呢個角色，我畀自己嘅目標係，希望觀眾感受到我真係鍾意做戲。」

現實中，Yanny與姐姐感情要好，對方亦係會收佢密集式wts嘅「受害者」。（梁碧玲攝）

首次接拍更多戲份的角色，George表示既感恩又好彩，透過今次作品令他更了解何謂拍攝：「見到自己好多不足，每次錄vo時，都會有『仲爭好遠喎』嘅感覺，然後就同自己講，下一部作品一定要比今次有進步。」George在劇中飾演嘅腎仔比較沉默寡言，與現實中嘅口賤、鍾意mean人嘅佢剛好相反，講到mean，話題轉到現今網民各式各樣的mean爆留言，George坦白已學懂消化，而Yanny就寧願唔睇：「成日提自己唔好沉迷去睇人哋啲評價自己，因為人愈大，就會愈不自覺將別人嘅評價去定自己嘅價值，但其實唔應該係咁。我都會叫身邊啲人唔好睇，因為我係好講求公道，但留言呢樣嘢，你無得單方面同佢討論，咁不如拎啲時間去做更有意義嘅嘢。」

George表示小時候會同細妹成日打交，直到長大後才懂得關心對方。「佢拍拖會好想知男友係咩人。」（梁碧玲攝）

劇中6A班學生被迫開始一場「死亡遊戲」，對於已讀不回的舉動，George表示：「現實中主要係睇心情，尤其是去旅行，唔會想成日拎電話。有時會熄電話，不過都會睇重要程度」Yanny直言唔喜歡被藍剔，故她首先會狂send訊息，假如對方一直不回，她會繼而轉向社交公台與fans聊天。「我淨係會對男朋友或者家姐係咁，如果唔覆而有緊要事會即刻打俾對方，男朋友已讀不回？我會覺得佢係做緊嘢。」George聞言後即時露出羨慕嗁眼神，並表示：「你男朋友識到你真係好好！會幫佢諗埋。」Yanny海量式發訊息曾被家姐嫌煩，但她認為這是愛，又透露曾與男友分享搞笑影片，但對方沒有任何回覆，數天後，男友分享同一條影片給她，她才發現男友對自己的無視。

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服裝: Claudie Pierlot（Yanny) 、Sandro Paris（George）

化妝: King Yip @Kingsmakeup（Yanny)

髮型: Calvin Tsoi @HAiR（Yanny)