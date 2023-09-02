韓國天才舞者盧太鉉11月首開香港見面會　一對一合照福利不容錯過

韓國男團HOTSHOT和JBJ出身的舞團MBITIOUS成員盧太鉉，宣布將於11月來港舉行首個個人粉絲見面會《2023 ROH TAE HYUNFANMEETING [10.15 MHz] IN HONG KONG》。為了報答粉絲多年來的支持，他準備了多項粉絲福利，包括1對1合照環節。



盧太鉉首個香港見面會將於11月5日，假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行，門票分為港幣$1,399、$1,299及$799，並將於9月11 日起公開發售。全場觀眾都可參與演出後的擊掌環節，以及獲得香港場限定小卡一套外，$1,399、$1,299票價觀眾更有機會獲得1:1合照、團體合照、簽名會和簽名海報等福利，與盧太鉉作近距離接觸。

盧太鉉首個香港見面會將於11月5日舉行。

以精湛舞技見稱的盧太鉉，被喻為新世代KRUMP天才。他曾分別以韓團HOTSHOT及JBJ的名義出道，並來港出席商場活動和舉行粉絲見面會。去年他相繼出演舞蹈選秀節目《Be Mbitious》和男子街舞競賽節目《Street Man Fighter》，憑藉超強的舞蹈實力再度吸引大眾的注意，並於去年尾以勁舞男團MBITIOUS成員身份再次出道。

盧太鉉目前是舞團MBITIOUS一員。（IG/@roh_taehyun）

盧太鉉曾以男團HOTSHOT和JBJ出道。（xsportsnews）