颱風蘇拉｜汪詩詩表妹湛琪清留家享受親子時光　複式豪宅奢華氣派

「宇宙最強」甄子丹太太汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）在2019年與整形外科名醫金永強之子金承威（Kenneth）結婚後，誕下一女Kylie，一家三口幸福美滿。日前超強颱風蘇拉襲港，Jessica一家亦未有外出，留在家中享受親子時光，她在IG分享了一系列一家三口的日常照，相中所見，她與囡囡Kylie在浴室牆上畫畫，而Kenneth就同愛女一起整藍莓鬆餅，之後Kylie又乖乖地自己玩公仔，看來他們就算冇得出街，都有非常豐富的活動！

享受親子時光！（IG@jessjann）

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而Jessica的豪宅亦成為焦點，過往她亦曾分享不少居家照，可見豪宅是複式設計，以灰色及白色為主調色，低調又不失品味，大廳鋪有地氈，落地玻璃窗採光度十足，而浴室亦採用了雲石牆身，盡顯奢華氣派。

一家三口幸福美滿。（IG@jessjann）

空間好大。（IG@jessjann）

Jessica老公Kenneth系出名門，爸爸是名醫，舅父是零售業大亨潘迪生，出身富裕的Kenneth擁有美國史丹福大學經濟學士學位及管理科學工程碩士學位，他於2008年從美國學成歸來後加入摩根士丹利工作，為企業客戶在收購合併、上市融資等方面提供專業意見。年僅22歲已創辦了本地知名餐飲集團Drawing Room Concepts，生意規模更日益壯大，之後他又先後開創了有關生物科技、醫學美容、流動科技等不同類型的生意，事業有成的他更對老婆寵愛有加！

三姊妹感情好好。（IG@jessjann）