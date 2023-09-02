鄭嘉穎《披荊斬棘3》首次公演包尾　人氣排尾二慘被Foul：很合理

內地綜藝節目《披荊斬棘3》正式迎來首次公演，今次只有鄭嘉穎（KC）、關智斌（Kenny）兩位香港哥哥，台灣藝人大幅度增加，當中不少都是網友的童年男神，包括林志穎、唐禹哲等。



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是次公演中，鄭嘉穎與許紹洋、藍正龍、馬曉龍一組，演繹慢歌《麻雀》。舞台風格以灰色為主，由排舞師馬曉龍的舞蹈帶動整個表演，而其他三人除了簡單的走位，都只是唱歌，雖然編排不錯，但與其他隊伍對比，表演似乎略顯平淡，沒有太多特色及矚目點，反而是舞蹈技能突出的馬曉龍更能捉住觀眾的目光，因此最終排名第四，在下半場中成績包尾。

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在最後的個人喜愛度排名中，鄭嘉穎排在尾二，與排名最後的許紹洋淘汰，他在訪問中表示：「我回家，但是我很感謝你們給我那個機會嘗試一下，我希望每個哥哥，你又能力的話，千萬不要放過，好好發揮，可以在那麼棒的舞台上發光發亮。」對於這個結果，鄭嘉穎認為「很合理」，但網友卻大感意外，很是不捨：「我的law霸還有返場麼」、「怎麼會走，你走了我就不看披荊斬棘了」、「想看到很多不一樣面的law霸！還沒看到你跳舞呢！什麼時候再去挑戰什麼時候返場呢」等，期待再在舞台上看到他。