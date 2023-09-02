擁400萬粉絲內地女網紅「小羊」　性愛影片疑曝光全因激嬲男友

內地女網紅「小羊沒煩惱」擁有火辣身材及修長美腿，在抖音平台擁有極高人氣，目前有400萬粉絲關注。最近有消息傳女網紅「小羊沒煩惱」背叛男朋友，與另一男性發生性交易，因而令男友被友人嘲笑「戴綠帽」，促使他深深不忿曝光女友認錯與性愛影片，將事情公諸於世。

內地女網紅「小羊沒煩惱」擁有火辣身材及修長美腿。（圖：抖音「小羊沒煩惱_」）

有消息傳女網紅「小羊沒煩惱」背叛男朋友，與別的男性發生性交易。（圖：抖音「小羊沒煩惱_」）

據爆料消息指，男友指與小羊拍拖1個多月，而且彼此雙方手機內都裝有定位系統。他發現小羊在8月30日到上海市，從當天的清晨5時離開酒吧，直到隔天早上8時才返回飯店，在消失的兩個小時期間則在另一個位置。

事後小羊向男友承認確實有與另一名男子一起睡覺，但沒有發生性行為。不過男友還是深深不忿，最後透過朋友聯絡與小羊一起睡覺的男子，對方向他承認當時二人喝太多酒，所以沒有發生性關係。

男友被友人嘲笑「戴綠帽」將事情公諸於世。（圖：抖音「小羊沒煩惱_」）

後來，男友卻選擇曝光小羊求原諒的對話內容，他表示女友已經讓他徹底生氣，並表示：「我怎麼去原諒妳，我不是聖人啊！」而小羊不斷向男友認錯：「我真求你了，你要我跪下或者怎麼樣都行，你真別這樣，我媽媽真的最近心臟不好，我這件事做的不對，我不想要我媽媽有事。」有傳男友到最後沒有原諒小羊，還爆出了兩段小羊性愛影片，更直指與女友當天進睡的男子，雙方當晚是收費性交易。