假面女郎︱拆解6大隱藏彩蛋　「金貌美」女兒留第二季伏線？

Netflix《假面女郎》正在熱播中，甚至登上了包括香港在內，多個地區的熱播榜第一名。劇集改編自同名網漫，當中保留了不少原著和新加入的彩蛋。以下就來與讀者拆解其中六個，包括「金貌美」女兒的去向暗示可能有續集？



「金貌美」面具按照Nana外貌製作。（IG/@jin_a_nana）

1.「金貌美」面具原形正是Nana本尊

「金貌美」在直播中戴着的面具，原來是按照女主角之一Nana的外貌製作。劇組解釋這是為了想表達出「金貌美」整容前對美的嚮往，所以之後按照了自己心中的理想型動刀。

「金貌美」重用「雅琳」的名字生活，可見她仍妒忌對方。（劇照）

2.「金貌美」是記仇又妒忌心重的女人？

「金貌美」整容後以「雅琳」一名在酒吧任職歌舞女郎，「雅琳」的名字正是來自由朴正花飾演，前公司與上司發生不倫關係的女同事。由於當時「金貌美」傾慕男方，沿用女方的名字可見她記仇之餘，至今仍妒忌對方。

觀眾有發現「金貌美」直播時的聲線相當不同吧？（劇照）

3.「金貌美」直播時聲線與現實中不同

細心的觀眾會發現「金貌美」直播時的聲線，與現實生活中的她完全不同。有指前者聲線是利用Nana及李寒星的聲音混合而成，劇組目的想讓觀眾感受到落差感之餘，亦不會有過於大的分別。

原來「朱悟南」的眼鏡正是反映他的內心。（劇照）

4.「朱悟南」通過眼鏡反映內心世界？

安宰弘為了演活宅男「朱悟南」不惜增重10KG，每次花上兩小時化妝，又犧牲形象扮禿頭等。有指原本他為了演出角色是社會的監視器，主動提出要戴上高度數眼鏡。可是劇組擔心他會有不適，所以提議以抹上指紋的眼鏡代替，反映出「朱悟南」內心對社會的扭曲想法。

廉惠蘭差點與角色刷身而過。（劇照）

5.廉惠蘭恐水症下拍攝水中戲

廉惠蘭作為最強綠葉之一，完美演繹出「金慶子」喪子後執着報復的狠心，原來她差點因恐水症而拒絕角色。劇中一幕「金慶子」在水中從汽車逃出，但廉惠蘭完全沒有表現一絲恐懼，為求效果更主動要求重拍，敬業精神令人敬佩！

「金貌美」女兒「金美貌」可能會是第二季主角？（劇照）

6.「金貌美」女兒在生或延伸至下一季？

劇中「金貌美」為了保護女兒「金美貌」而中槍死亡，但漫畫中的她卻逃逸成功，一直過住逃亡生活，直至女兒有了下一代，兩人才再次見面。有觀眾猜測「金美貌」可能會是續集的主角，雖然暫時官方未有確實消息，但似乎大家都對之後的故事相當期待。