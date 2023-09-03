絲打圍爐︱蘇麗珊自爆有陌生人恐懼症　視圈外男友為結婚對象

現年31歲的蘇麗珊（Cecilia）憑演出首部電影《哪一天我們會飛》進軍電影圈，她現時兼顧演員和歌手身份，忙於出歌及接拍多套影視作品。最近她作客由蝦頭（楊詩敏）及連詩雅主持的網台節目《絲打圍爐》時， 大談踏入女人30的轉變，以及分享現時的人生價值觀。

現年31歲蘇麗珊（Cecilia）憑演出首部電影《哪一天我們會飛》進軍電影圈。（陳順禎攝)

蘇麗珊（Cecilia）最近作客由蝦頭（楊詩敏）及連詩雅主持的網台節目《絲打圍爐》，大談踏入女人30轉變！（YouTube/@ChillGOOD TV）

舉辦生日會慶祝30歲 包餐廳邀請50位朋友聚餐

普遍女性認為30歲是一大關口，而蘇麗珊在節目中亦坦言踏入30歲，起初有點擔憂：「個人不再青春，好像會害怕不知未來會發生什麼事，又或者可能對自己，突然之間會沒有自信，我好像沒有什麼成就出來。」講到如何慶祝30歲的來臨，她就透露邀請了大約40至50位朋友參加自己的生日會：「其實身邊的朋友都說都是一件大事應該要舉辦，包了一間餐廳一起聚餐，不過到最後大家都沒有逗留到十二點。」她續指是因為朋友都喝醉了，而自己反而是最清醒的一位。

蘇麗珊包餐廳邀請50位朋友參加自己的30歲生日會！（YouTube/@ChillGOOD TV）

由演員轉做歌手最大原因

蘇麗珊現時積極發展歌唱事業，至今已推出4首作品，當中《愛情只是藝術品》更由她親自作曲，似乎有意走唱作人路線。談及做歌手的最大原因，蘇麗珊就表示：「其實四五年前已經希望做這件事，但是那時候的自己又覺得不夠，覺得自己唱得不夠好，也覺得自己不懂音樂，有太多的質疑和沒有自信。」她續指認清自己及有決心希望去完成這件事，並表示：「其實當下是鼓起了勇氣去做那件事。」

蘇麗珊談及做歌手最大原因！（YouTube/@ChillGOOD TV）

視圈外男友Kenny為結婚對象

除了專注事業發展外，相信觀眾對於甚少談及感情的蘇麗珊十分好奇。回顧她過往的戀情，她曾與《哪一天我們會飛》拍檔游學修拍拖，但兩人在2016年公開因性格不合，且不涉及第三者，宣布分手。

蘇麗珊曾與《哪一天我們會飛》拍檔游學修拍拖，二人在2016年宣布分手。（Instagram圖片）

現時蘇麗珊的感情生活相當精彩，她與圈外男友Kenny感情穩定，更一起開設相連的Cafe及按摩店。談及選擇伴侶的話題，她就分享了小時候與現時擇偶條件的分別：「小時候想法很簡單，隔壁班的男仔很英俊，就會喜歡了！」她續指：「我會發現有一些對象，當溝通的時候很容易會覺得不適合，變得越難去喜歡一個人，我很幸運遇到現在的男朋友，覺得很穩定，覺得細水長流，很安穩的感覺。」被問到現任男朋友是否心目中的結婚對象，她說：「我覺得係，多謝，我已經接受了這個恭喜。」

蘇麗珊愛與男友一齊工作，爭取相處機會。（IG：@ceciliaso）

蘇麗珊視圈外男友Kenny為結婚對象！（YouTube/@ChillGOOD TV）

自爆有陌生人恐懼症 考冥想教師牌望紓壓壓力

回歸到最平凡的自己，自認享受「Me Time」的蘇麗珊自爆害怕社交：「因為我這個人不很喜歡社交，甚至乎會有點害怕，我經常跟同事分享我有陌生人恐懼症，有陣時去活動很多人，有些人認識但不是很熟，會很害怕！」

另外，她談及自己的個性很容易會受別人影響想法，所以嘗試作出改變。她大方分享已經成功考了冥想教師牌，並表示：「上兩年我考了一個冥想教師的牌，開始進行這件事尤其是很大壓力的時候，我就會自己冥想，其實這件事情我覺得很有用，經常會覺得很大壓力喘不了氣，那時候就很容易能夠穩定自己的心情。」

蘇麗珊自爆有陌生人恐懼症！（YouTube/@ChillGOOD TV）