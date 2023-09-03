細細粒陳嘉佳7日內成功減20磅　化身Barbie坐勞斯萊斯出巡

近年主力在內地發展的陳嘉佳（細細粒），經常直播大飲大食，她曾自爆體重達260斤（約287磅），不過自去年開始她就積極減磅，今年4月她曾公開體重為99kg（約218.4磅），可見她已經成功激減近70磅。近日細細粒再接受新挑戰，她拍片記錄了自己在7日內減9kg（約19.8磅）的過程，更化身Barbie，坐豪車出巡！

去年3月細細粒曾以「260斤薇薇安養成記」為題拍片，公開自己當時的體重達260斤（約287磅）。（影片截圖）

減肥大計！（影片截圖）

片中所見，細細粒的減磅大計結合了運動及均衡飲食，她在晚飯後出門運動，成功減了3.5kg，翌日她又繼續運動，但她就直言過程辛苦：「感覺想哭，可是又哭不出來，水就只能喝每天500毫升，咋哭啊，水分都沒有了。」到了第三日，細細粒已經減了7kg，之後她繼續控制飲食及積極運動，最後她成功在7日內減了9kg，但她就感嘆道：「這是我人生最後一次減肥，再不成功我就不會再減。」

最後細細粒成功在7日內減了9kg。（影片截圖）

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減磅成功的細細粒隨即投入工作，她換上粉紅色裙、化上精緻妝容、再Set好髮型，化身Barbie拍攝廣告宣傳片，經過大改造的她脫胎換骨，獲網民紛紛留言激讚！而細細粒亦以新造型示人，她坐上豪車出街，並熱情地與街上的路人打招呼，吸引不少人圍觀，有眼利的網民發現她所乘坐的是豪車勞斯萊斯，車內的星空頂十分搶鏡！最後細細粒寫道：「從沒想過快40歲的年紀，200斤的自己會做一回芭比，相信所有女孩都可以成為自信芭比！」

脫胎換骨！（影片截圖）

車內的星空頂十分搶鏡。（影片截圖）