龍俊亨擔心天氣影響首次香港演唱會　粉絲要求撒嬌跪地求放過

韓團HIGHLIGHT（前BEAST）出身的歌手兼音樂人龍俊亨今天（3日）在香港舉行演唱會《2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] IN HONG KONG》，亦是他出道以來首次以個人身份來港開騷。龍俊亨落力唱足兩個半小時，吸引大批粉絲入場支持。



龍俊亨甫開場即帶來《LONELY》、《Go Away》和《KOONG》三首快歌炒熱現場氣氛，他亦有用普通話講到：「大家好，我是龍俊亨，見到大家好高興。」與粉絲打招呼。龍俊亨講到自2018年再沒有訪港，想念香港粉絲之餘，他也驚訝大家的力量依然一樣，自言自己輸了給觀眾。其後龍俊亨更脫去外套，引來現場尖叫聲不斷。礙於剛經歷風球，他坦言十分擔心天氣，幸好大家如常能來到演唱會，因而應該很感動。龍俊亨已一段時間沒有來港，他明顯略有緊張，他亦笑言「緊張到不知道要說甚麼」。

龍俊亨以快歌快速炒熱現場氣氛。（葉志明攝）

龍俊亨之後連串帶來了《Til' The End》、《Wonder If》和《I Love You》等人氣歌，他感謝現場粉絲的熱情，可惜此行行程太短，未能再多逗留一天。龍俊亨事隔5年再訪問，當然少不了聊天的互動時間，期間台下觀眾要求他撒嬌，害羞的他跪地求大家放過他並講到：「我不是不想撒嬌，但做了我會覺得對不起自己，我媽媽也可能會不喜歡我的撒嬌。」最後以一句可愛的「我愛你」滿足粉絲。

龍俊亨可惜是次未能多在香港逗留一天，粉絲提議他開騷唱通宵。（葉志明攝）

演唱會尾聲部分，香港粉絲特意為龍俊亨準備了應援影片，他雖然否認有想流淚，但明顯見到有紅了眼眶。龍俊亨感謝粉絲的禮物，並講到：「我只能更常來，做更多好音樂報答大家，我下次來港會為大家唱更多歌。其實在未有明確日子前掉低大家，我的心也不好受，希望盡快再與大家見面。」龍俊亨也提到今晚吸收了不少原動力，之後會更努力工作。最後他更走到台下與粉絲近距離接觸，演唱會在熱鬧中完結。

龍俊亨撒嬌時非常怕醜。（葉志明攝）

龍俊亨唱完三首歌已立即要除外套。（葉志明攝）

點擊睇更多龍俊亨演唱會精彩照片：