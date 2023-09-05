點解香港棟篤笑咁多年都做唔起？　講到尾都係一個字｜任噏亂評

有網民於討論區發帖討論「點解香港棟篤笑咁多年都做唔起？」，文中以黃子華為例，表示香港的棟篤笑騷過於稀少：「佢18年金盆啷口香港棟篤笑基本上都淨係得佢一個。就算計埋杜汶澤都得兩個。」反觀一海之隔的台灣卻在短時間之內搞得有聲有色。討論在短時間得到大量網民關注並討論。



黃子華在1990年首次舉行棟篤笑《娛樂圈血肉史》，作為他在娛樂圈打滾多年的「劈砲大會」。（《娛樂圈血肉史》截圖）

網民熱討「點解香港棟篤笑咁多年都做唔起？」

有網民回覆，其實死因在於香港人太大壓力、要求高等因素，也有人反指除了黃子華和杜汶澤之外，林海峰和詹瑞文也算得上成功，前者曾在紅館開騷，後者也因棟篤笑而打響知名度。

《男人之虎》詹瑞文的獨腳戲，一人分飾30多角，多年來公演過百場，吸引差不多近十萬人入場觀看。（YouTube截圖）

林盛斌 talk show"The Bobfather"做到巡迴咁濟。（資料圖片）

網民：「外國大把成功例子啦」

不少人也引起了外國知名棟篤笑藝人做例子，例如在美華人Jimmy O Yang（歐陽萬成），一位香港出生，13歲舉家移民到美國，以HBO喜劇《矽谷群瞎傳》飾演靳陽而知名的棟篤笑藝人。近年他憑住講以華人生活文化差異為題而爆紅，後來更踩進影視界出演不少劇集、電影角色就是一個活脫脫的例子。有網民直言，如果當年他留在香港的話，好可能只能繼續當個銀行社畜。

Jimmy O Yang真係超好笑。（網上圖片）

香港人冇幽默感？

也有人以早年登上《Britain’s Got Talent》的日本笑匠Tonikaku Akarui Yasumura（藝名：總而言之很開朗的安村）為例，表示，如果他在香港表演的話，好可能未上台就已經被「噓」到下台，直言香港人沒有幽默感。

日本笑匠Tonikaku Akarui Yasumura。（《英國達人秀》截圖）

點解台灣咁成功，香港就唔得

綜合以上觀點，在香港搞棟篤笑騷和在台灣，甚至是外國搞棟篤笑騷存在一個決定性的分別 - 錢。第一點，相較於台灣或美國等地，可供舉辦棟篤笑的場地一樣多，大型的棟篤笑可以選擇紅館、灣仔演藝甚至是酒吧，不過這些場地卻存在「場租」問題。

蘭桂坊酒吧或者係一個好地方。（資料圖片）

由個「錢」字講起

在舉辦方需要負擔場租的環境下，就必然要調高入場費，例如黃子華棟篤笑閒閒地也需要$780，就算在酒吧搞棟篤笑，計算之下入場費亦可能需要數百元不等。於場地老闆而言，晚上是做生意的時候，每小時的人流即等於收入。想像一下，一群人只花$100，$200，買杯啤酒就坐足兩、三小時的話，當晚業績肯定會相當難看。在台灣的話，對老闆來說「有人入場」反而是重點，因為場租不一定是壓力。

Gabriel Iglesiasi 係美國其他一位最成功棟篤笑藝人。（網上圖片）

好唔好笑，題材係咩，都係觀眾入唔入場嘅因素之一。（網上圖片）

同埋，於投資而言搞棟篤笑就猶如搞演唱會，一個表演者一個表演場地，面對數千過萬觀眾才可以大賺特賺，數百人的表演可能根本是「冇嘢搵嘢嚟搞」浪費時間精力。兩大因素底下，也造就了「香港好少有棟篤笑」這另一個問題。

台北有結合棟篤笑和酒吧元素而成的「棟篤笑酒吧」。（YouTube截圖 / 點 Cook Guide）

流行與文化缺一不可

文化是需要流行的，沒有棟篤笑騷，自然沒有該方面的文化，沒有流行也自然不會有「貪新鮮」的觀眾。以上幾點，也造成了一個死循環：冇人睇就冇錢，冇錢就冇人搞，冇人搞就自然冇人睇。

當然啦，黃子華唔再棟篤笑就係另一個原因。（資料圖片）

香港大把人做棟篤笑，只係冇人識

香港也不是沒有人才，就好似長居香港，印度裔的阿V「 Vivek Mahbubani」已由2005年活躍至今，舉行過十分多場棟篤笑亦相當有水準，只可惜香港實在是一個空有流行的「文化沙漠」。

阿V是一位相當出名的本地棟篤笑藝人。(FB圖片)

想搞好第一件事係買飛入場

如果有人想改善現今棟篤笑環境，可是先從場地入手，例如政府可給予幫助，補助部份場地費用，鼓勵搞手多舉辦活動，先令棟篤笑文化流行，餐廳老闆們在非營業時間租給棟篤笑搞手，也可以在酒水中賺取利潤。棟篤笑這種東西，只要觀眾習慣了就自然會成為話題，更何況大家睇演唱會都睇了幾十年，轉換一下口味或者可以更好呢。