颱風蘇拉襲港TVB收視爆升　《6點半新聞》同《破毒強人》只差4點

颱風蘇拉上周襲港，天文台於周五（1日）晚間高懸10號風球，廣大觀眾留家避風及關注天文台發出最新風暴消息，翡翠台晚上黃金時段觀眾驟增，多個節目打破今年收視紀錄。其中《東張西望》取得跨平台直播收視最高31.5點，觀眾衝破200萬，開創該節目近10年收視佳績！



《東張西望》取得跨平台直播收視最高31.5點。（截圖）

無綫公布上周（8月28日至9月03日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，打風日收視顯著上升。資訊節目《東張西望》最高收視31.5點（202萬觀眾），升8點，高踞上周收視榜首及創下近10年收視佳績。而處境劇《愛‧回家之開心速遞》與《6點半新聞報道》同時締造今年各自最高收視紀錄，前者最高收視28.6點（184萬觀眾），升6.6點；後者最高收視24.4點（157萬觀眾），升11點。

翟睿敏8月2日去紅磡碼頭現場報道新聞企唔穩。（截圖）

至於本周大結局的《破毒強人》最高收視28點（180萬觀眾），升4.4點，為今年兩線劇集單集收視之冠；外購古裝劇《長風渡》最高收視20.1點（129萬觀眾）；蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》最高收視12.7點（82萬觀眾）；真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》最高收視15.6點（100萬觀眾）。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》與《6點半新聞報道》同時締造今年各自最高收視紀錄，前者最高收視28.6點（184萬觀眾），升6.6點；後者最高收視24.4點（157萬觀眾），升11點。（截圖）

本周大結局的《破毒強人》最高收視28點（180萬觀眾），升4.4點。（截圖）

周六晚《星光熠熠耀保良》最高收視21.7點（140萬觀眾），升4.6點。周日晚李思捷主持的《思家大戰》最高收視22點（142萬觀眾）；《獎門人中秋感謝祭》，最高收視22.8點（147萬觀眾）；緊接播出的《中年好聲音2 Ready！ Go！》最高收視18.8點（121萬觀眾）。

此外，無綫新聞台（83台）於當晚亦取得12.3點亮麗收視佳績，逾79萬觀眾關注風暴消息。