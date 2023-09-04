「十優港姐」麥明詩殺入教育界　任非執董一年執一球

現年31歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa），自淡出娛樂圈後，一直發展其個人事業，由演藝界跳到顧問公司，最近更殺入教育界，獲傳承教育集團有限公司委任為非執行董事，今日起（4日）生效。

Louisa本身已經是最好的生招牌（IG@louisa_mak）

Louisa亦在社交網站宣布今日起有多一個身份，她寫道：「9月伊始是各位莘莘學子新開始，而本人亦在今日有多一個新崗位，有幸為傳承教育擔任非執行董事職務，結合自身經驗參與集團旗下教育團隊業務的商業規劃。」Louisa又指十分欣賞主席袁裕深帶領之優質教育團隊，以及林溢欣導師的教學理念及努力拼搏的精神。最後更搞笑多謝其中一位樣衰衰，但好有義氣的同齡金融朋友玉成其事。

另外，該公司與Louisa雙方已訂立服務合約，自2023年9月4日起，初步年期為3年。Louisa有權收取董事袍金每年36萬港元，其薪酬乃参考其資歷、經驗、所承擔的角色及職責以及現行市況釐定。有關薪酬已獲董事會及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」） 批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

人又叻，身材又好，人生勝利組（IG@louisa_mak）

而據顧問協議，該公司已同意委聘Louisa所擁有的「老麥工作坊」為集團顧問以提供諮詢服務，諮詢服務範圍包括就其投資者關係及教育相關業務發展（包括但不限於幼兒發展)提供意見），根據顧問協議，並將就提供諮詢服務向「老麥工作坊」支付每年100萬元顧問費用。

麥媽媽本身都是一個資優教育專家，培育出一對成功子女（IG@louisa_mak）

其實Louisa早已與教育結下不解之緣，媽咪麥何小娟是資優教育專家，從事兒童發展及治療工作超過35年，包括資優培訓、行為及情緒問題及專注力不足等，還會透過評估、訓練和家長咨詢，協助家長發揮孩子的潛能，並出過兩本教育書籍，更有一對成功子女做例子，有媽咪這個強勁後盾，相信能幫助Louisa不少。