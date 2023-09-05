任暟晴翻唱陳卓賢歌曲獲本尊讚好IG狂曬　更換聯絡人粉絲以為離巢

17歲的任暟晴（Jasmine）自勝出TVB舉辦的《聲夢傳奇2》冠軍後一直都被視為實力唱將，最近她在社交平台分享唱Cover的影片，當中亦有她翻唱MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌曲《鯨落》，還獲得對方親自讚好。Jasmine得到原唱者Ian的讚好後，更大方cap圖在社交平台分享，毫不避諱對方是另一電視台的藝員。

任暟晴翻唱MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌曲《鯨落》，還獲得對方親自讚好。(ig@jasmineeyam)

Jasmine得到原唱者Ian的讚好後，更大方cap圖在社交平台分享。(ig@jasmineeyam)

Jasmine去年10月勝出比賽後，已經獲得郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁為她創作首部作品《Breath Away》，但因為歌曲未有拍攝MV及派台，只有在《聲夢傳奇2海外踢館賽》中播放，所以Jasmine未能角逐去年樂壇新人獎。早前Jasmine社交平台上的聯絡方法亦有改動，嚇得一班粉絲以為她要離開TVB，原來新的聯絡人只是TVB新的經理人，並不是要轉公司。

任暟晴出道作《Breath Away》幾好聽。（《聲夢傳奇2》海外踢館賽 截圖）

除此之外，一班粉絲都都很心急Jasmine什麼時候會再有新作品推出，因為自《Breath Away》後一直未有作品再推出，急死一班粉絲。幸好轉新經理人後TVB表示新作品及消息都會陸續更新，但其實Jasmine一直都出席TVB的大型活動作演出，就好像早前的《星光熠熠耀保良》的節目中，Jasmine的耳機出現問題而失準，仍然懂得「執生」處理。