姜濤注定到58歲都結唔到婚？　粉紅色竟然唔旺Anson Lo｜八字

姜濤、Anson Lo和MC張天賦可說是現今樂壇最炙手可熱的歌手，粉絲對他們的事業、感情生活尤為關心。玄學家簡信回師傅表示，原來他們的將來數年的事業發展、會不會有女朋友，甚至幾時結婚有小朋友，全都會反映在子平八字之上。



玄學家簡信回師傅批姜濤一定會愈做愈紅。

未來三年姜濤愈做愈紅

簡信回師傅續說，姜濤八字屬水，水即代表有智慧，也同時代表藝術高。有智慧、藝術高又代表什麼？他說：「我哋話音樂屬水，就係表演同創作，所以佢係好適合做歌手，仲要係創作型，自己寫歌。呢幾年屬木火，未來呢三年對佢名氣非常之強。我覺得未來呢三年佢喺名氣、財富都會爆炸性地強。」

但係姜濤感情生活就會差啲，可以講係完全奉獻畀音樂。（資料圖片）

姜濤呢生人奉獻畀藝術

師傅續說，從五行之中也看得出姜濤的感情狀況，斷言他到58歲都不會結婚。他說：「佢行緊偏才，不過偏才唔係解撈嘢嘅，而係正才解作妻子，偏才解女性朋友。喺18至28歲佢會有好多女性朋友，而唔會有正妻出現。呢幾年可能會有不公開嘅女朋友，但係都唔會係真命天女。特別佢由18歲到58歲都唔會結婚，因為佢十年大運都係行緊水運，水大火滅，而他八字火代表妻，所以係冇可能。咁講啦，佢係將呢生人奉獻畀藝術。」

姜濤的命格屬水。

姜濤咩都好，係要特別小心下半身健康。（資料圖片）

財多身子弱？

既然姜濤的事業和財運都十分好，又缺乏什麼呢？師傅表示他需要注意身體。他說：「身子弱，特別係38歲打後，佢咩都有唯獨係身體唔好，特別要小心下半部同腳。」但師傅也表示，如果粉絲想幫助他的話，可以送藍色的玫瑰花，或者藍色包裝的禮物。

師傅也表示姜濤「八字最旺係七煞」，所以十分容易受到攻擊。他說：「佢呢生最容易俾人攻擊，好彩佢智商高所以都承受到。」

Anson Lo一生多貴人幫助。（資料圖片）

Anson Lo多貴人幫助

雖然姜濤和Anson Lo同是MIRROR成員，不過性格卻是完全不同。玄學家簡信回師傅說：「性格完全唔同，Anson Lo鍾意收埋自己，而且內心世界好強。」談到事業發展，師傅就直言：「Anson Lo同姜濤就好似曼聯同曼城咁，各自都有擁躉。Anson Lo嘅事業非常之唔差，佢呢幾年都係行火運，貴人會好多，愛佢嘅人亦會非常多。」

Anson Lo到80歲都仲賺緊錢！（資料圖片）

做到80歲都賺緊錢 粉紅色竟然唔旺？

Anson Lo與姜濤同樣受歡迎，不過路線卻又不同。簡師傅說：「兩者唔同路線，唔可以話邊個好啲，因為Anson Lo會多啲人捧。佢嘅才官非常旺。30歲到80歲都係行緊才官，所以佢80歲都係會賺緊錢。不過佢呢生八字都冇金，冇金生唔到水，所以…可能佢到80歲都唔會有正妻結婚。」Anson Lo衣着多以粉紅色為主，師傅就表示粉紅色對他並沒有太大益處。他說：「白色，金色係旺佢人緣。而粉紅色只旺佢嘅貴人，而佢嘅貴人己已經太多了。」

師傅表示粉色係旺幫緊Anson Lo嘅人，幫Anson Lo嘅人就等於旺佢。即係話緊花姐？

師傅直言，Anson Lo和姜濤也是天生適合做演藝行業的人。他說：「佢哋都唔適合做生意，因為佢哋都係煞大過正官，煞即係投機、投資，演藝，正官就係做生意。」

MC張天賦同姜濤係同一類，不過佢就會早好多成家立室。（資料圖片）

MC張天賦係姜濤競爭對手

簡師傅也特別提到，MC張天賦是姜濤競爭對手。他說：「佢似姜濤，因為八字全部都係水，但係佢就冇姜濤咁多受攻擊，佢識避開呢啲攻擊，而且佢會由22歲紅到42歲，係非常有實力嘅創作歌手。佢42歲就會行火，火代表才，所以MC 42歲行火運之後先真正賺得多。」

MC張天賦係創作型實力派歌手，仲要係好有實力嗰種。

原來MC都冇乜桃花，但係師傅又話，女朋友同老婆先算係「桃花」。平時交友唔算喎，明晒！

MC竟然冇乜桃花？

大家一直以為MC感情生活會相當豐富，不過師傅直言MC的女伴不算多。他說：「佢只係喜交友，即係男人有女伴好正常。佢唔多桃花，即係同音樂拍拖多，42歲後行火運，亦即係會有妻，而且另一半100%係圈內人。佢仲係一個好鍾意小朋友嘅人，可能會有兩三個小朋友。