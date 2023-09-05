盤點親人欠債王怡然成討論焦點　張學友曾借錢幫胞兄還600萬賭債

今屆港姐出爐是非不絕、當中奪得亞軍兼最上鏡小姐王怡然被爆父母因在內地十多個城市經營補習社而欠債費用高達千萬，王然怡曾爆喊回應後大玩失蹤。而過往圈中不少藝人亦有相似經歷而為家人孭上巨額債務，當中包括了天后容祖兒、歌神張學友、從小出道成名的張栢芝及蔡少芬等！

王怡然被爆捲入父母騙財風波。（資料圖片）

+ 5

父親容錦輝曾簽承諾書不再索款 容祖兒忍無可忍正式劃清界線

提到過去有相似經歷的樂壇天后容祖兒(Joey)，她自小在單親家庭下成長與母親相依為命， 目前入行已經24年。過去Joey的父親容錦輝多次捲入負債風波，欠錢街招貼滿Joey住所一帶，而引起全城關注。事件曝光後，Joey經理人霍汶希（Mani）向當時傳媒披露，其實Joey父親已經簽下承諾書親認屢次女兒索款，並承諾不再對她作出滋擾及索取利益，據知金額以百萬計。最終公司選擇代表回應Joey與父親正式劃清界線。

據了解現時作為圈中超級富婆的Joey，名下物業眾多，保守估計總值四億。包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲的深灣軒及堅尼地城的維壹等，加上近年轉攻工業大廈和地舖。

過去Joey的父親容錦輝多次捲入負債風波，欠錢街招貼滿Joey住所一帶，而引起全城關注。（IG@yungchoyee）

點撃下圖睇海景豪宅！

+ 4

張學友幫胞兄張學智還清600萬賭債

「歌神」張學友在1985年已經開始入行展開歌唱事業，之後在出道幾年後，他的哥哥張學智在1993年捲入澳門豪賭欠債事件，導致學友迫不得已向唱片公司借接近600萬巨額款項還債，其後有報道指兄弟再沒有往來，直到2007年張學友父親喪禮上碰頭，兩個零交流如同陌生人。

張學友年屆62歲，仍然熱愛唱歌，目前在世界各地舉行巡迴演唱會。在家庭上，他擁有美滿的婚姻，與老婆羅美薇結婚27年依舊恩愛，現時育有兩個女兒，一家四口相當幸福！而他自九十年代起已涉足物業買賣，現手持物業，價值估計逾數億元，除南區豪宅，亦有柴灣工廈單位等。

張學友哥哥在1993年捲入澳門豪賭欠債事件，導致他迫不得已向唱片公司借接近600萬巨額款項還債。（資料照片）

張學友與羅美薇因拍攝電影《痴心的我》而真正認識，不過當時他們是同屬一間娛樂公司，但是兩人只知道對方的名字 (《痴心的我》劇照)

父親「鬍鬚勇」欠債被貼街招 連累張柏芝被黑道威脅「江湖姦殺令」

女神張栢芝從18歲入行開始，傳媒已經廣泛報道有關她的家庭狀況，一舉一動都是備受注目的焦點。她多次在節目分享父母在她九歲時選擇離婚，當時的她拍掌表示相當讚同，直指勉強沒有幸福。當張栢芝成名後，其父親張仁勇，綽號「鬍鬚勇」，被爆有黑道背景與及多次欠債被貼街招，導致張栢芝要孭上巨額債務。

現時擁有三個孩子的張栢芝，有仔萬事足，做媽媽的心態有所改變。她近年大方在社交網分享與爸爸互動的生活點滴，自揭父女的關係變得相當好。她曾在社交網發布了幫爸爸慶生的影片，並寫下：「什麼都不需要，最緊要身體永遠健康生日快樂。」

近日張栢芝亮相內地節目後，成為網友熱門搜尋對象。（視覺中國） \

當張柏芝成名後，其父親張仁勇，綽號「鬍鬚勇」，被爆有黑道背景與及多次欠債被貼街招。（資料照片）

曾公開與母親斷絕關係 蔡少芬前後還清逾1000萬賭債

蔡少芬今年參加內地節目《乘風2023》爆紅，人氣再度急升！她早年曾參加1991年度香港小姐競選，並獲得季軍簽約無綫。她入行後曾公開表示母親黃素梅因太爛賭欠下巨額賭債，前後為了對方還債逾1000萬，迫於無奈在2000年5月公開與母親斷絕關係。事隔多年蔡少芬母親成功戒賭，而且受洗成為基督徒，母女關系開始變好！

蔡少芬與老公張晉結婚，現時育有三個小孩，夫妻積極在北上參加綜藝節目。上年底有指上海解封後，Ada在上海逾三千呎複式四房豪宅選擇在網上放租。而目前Ada全家已經搬返香港生活，更被網民多次巧遇野生捕獲要求合照！

蔡少芬今年參加內地節目《乘風2023》爆紅，人氣再度急升！（微博圖片）

蔡少芬與老公張晉結婚，現時育有三個小孩。（微博圖片）

父親因炒燶股欠百萬債務 李彩華還清父債成上億圈中富婆

李彩華剛入行事業剛開始起步，在電影圈及歌唱事業發展有不錯的成績。她的父親在2003年因炒燶股及生意失敗，事後失蹤不了了之，令李彩華需要突然孭起過100萬的巨債，最終她順利在兩年之內順利把債務還清。

據了解李彩華已經與父親和好如初，而且她目前在內地擁有極高的人氣，頻頻上內地綜藝節目掘金，現時擁有12個物業市值超過一億，當中包括有香港四個物業，英國有四個商用物業，另外在澳洲、泰國也有私人物業。

李彩華一向都以堅強、獨立、自主的形象示人。（IG@rainli1111）

+ 36

父親徐堅生前沉迷賭博一晚狂輸75萬 大S大方承認選擇原諒

台灣女星徐熙媛（大S）與徐熙娣（小S）兩姊妹共組雙人女子團體「S.O.S」出道。自出道兩姊妹迅速爆紅，在台灣主持多個收視率極高的綜藝節目。過去曾有報道指大小S父親徐堅在2009初參與賭局，一晚狂輸高達75萬港元，之後更沉迷賭博，欠下高達800萬台幣的款項，需要大S小S兩姊妹代為還債。事後大S出席公開活動時承認事件，並說：「我爸爸確實欠賭債，他答應我不會再有下一次。」徐爸爸在2012年罹患肝癌後逝世，上年小S推出新專輯，其中的一首歌曲作品《欠揍的人》，特別親自作曲填詞，來懷念父親的不捨之情。

過去曾有報道指大小S父親徐堅在2009初參與賭局，一晚狂輸高達75萬港元。（IG/@hsushiyuan）

小S崩潰落淚，隔空對已過身嘅爸爸訴說心聲。(影片截圖)

父親投資失敗欠下700萬巨債 黃又南為還父債曾捱到暈倒入院

組合Shine成員黃又南16歲初登螢幕憑陳果執導的《香港有個荷里活》而成名，同時與組合成員徐天佑推出專輯，當年深受青少年粉絲族群愛戴。出道一年後，在2003年黃又南的父親黃文藻爆出因投資失敗，欠下700萬巨債。當時剛出道不久的他收入不高，只得2000多元生活費。在困難時期，他因為頻頻要工作還債，曾捱到暈倒入院，以及向好友陳曉東及樊少皇借錢渡過困難時期，最終他於2009年還清所有債項，自此以後甚少提及有關父親的消息。

黃又南最近積極往電影圈發展，今年先後推出兩套新作品《死屍死時四十四》 、《失衡凶間之罪與殺》，以及待上映的作品《爆裂點》，可見依然活躍演藝事業的決心！

在2003年黃又南的父親爆出因投資失敗，欠下700萬巨債。（資料照片）

父親生前投資失敗欠260萬 楊丞琳自爆出道賺錢酬勞全還清財務

台灣「全能天后」楊丞琳在單身家庭成長，14歲的時候經歷母親分居離異，跟隨母親長大。她以女團「4 in Love」出道，歌唱事業發展不算順利。她後來參與紅遍全亞洲的台灣電視劇《流星花園》，讓觀眾略有印象。她出道後自揭父親因為生意投資失敗，所以欠下260萬港幣的巨款，後來她得到了電視劇監製的賞識，接拍了《惡魔在身邊》後爆紅，因而得到了更多的拍攝代言機會，所有款項於兩年來徹底還完。

多年來其實楊丞琳甚少提及自己的父親，在某次接受媒體訪問時，她指在2013年內地舉行演唱會期間，得知到父親離世的消息。她續指過去對於幫助父親的事情已經做到極限，並表示：「其實我出道以來賺的錢都拿來還他欠的債，我已經還完這些債就不會再多做什麼了。」

楊丞琳出道後自揭父親因為生意投資失敗，所以欠下260萬港幣的巨款。（楊丞琳微博圖片）