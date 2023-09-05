張衛健21年後合體Twins　重提拍劇辛酸史：TVB真的太難熬了

張衛健早前與佘詩曼一同作客由王心凌、蔡卓妍、鍾欣潼、吳謹言、黃小蕾擔任常駐嘉賓的內地綜藝《與彩雲相遇》，當中張衛健、鍾欣潼（阿嬌）和蔡卓妍（阿Sa）是在拍畢劇集《齊天大聖孫悟空》21年後首度合體，掀起不少回憶殺。

21年後合體。（截圖）

暖流！（截圖）

在內地爆紅之後，2006年張衛健還拍攝了一套香港同台灣合拍的劇集《齊天大聖孫悟空》，陣容相當強勁，包括許志安、梁漢文、李璨琛、蘇永康、葛民輝、鄭秀文、林志穎、楊恭如、謝霆鋒、李珊珊、蕭薔、大S、飯島愛等等。（劇集截圖）

除了在歌唱事業夥拍鍾欣潼（阿嬌）外；後來也有一起參與劇集《齊天大聖孫悟空》，令人更認識她們，不過沒有太大的發揮空間，演技上又沒突破，因而外界只記得她們出眾的外表。（《齊天大聖孫悟空》劇照）

張衛健在節目中透露與阿嬌和阿Sa相處過半年的時間：「天天都在一起，雖然後面我們都沒有一齊出來吃飯什麼的，但是我在看到她們的時候，我心裡面真的有一肢暖流，很強烈的暖流，看到她們。」

阿Sa又提到最欣賞張衛健拍的《老友鬼鬼》，張衛健稱由於之前的5、6部都演得不好，導演稱《老友鬼鬼》的他做男主角的最後機會，令他倍感壓力：「那時候我白天拍戲，晚上到深圳唱酒吧，回來就在酒店裡面看劇本，我現在記得很消楚那個畫面，我跟我朋友說『你知道嗎？這部戲如果不行，我要改行了，我會去做出租車司機，真的已經打算去做出租車司機了』。」當被朋友問到為何轉做出租車司機時，張衛健稱：「有哪一個行業，你可以用背對住老闆？然後還可以聽歌，有哪一個行業可以一邊聽歌，一邊開工呢？」

2002年拍攝的《齊天大聖孫悟空》，再一次令張衛健版的孫悟空翻紅。（網上圖片）

好捱得！（截圖）

談到拍戲的辛酸，佘詩曼稱能夠回家卸妝已經很開心了：「那個時候自己開車去拍，爭取多一點時間睡覺，也不是天天，就拍3個月，2個半月都這樣，比較累！」張衛健又稱：「我拍TVB那部《西遊記》真的是，收工跟大家說拜拜之後，我就把我的毛，摘掉，頭套也沒有摘，把化妝間椅子拼在一起就在化妝間睡覺。到第二天早上，化妝師就會叫我起來，我去洗手間刷牙，刷完牙直接就貼貼貼，梳一梳頭就繼續拍。」阿Sa又補充道：「那個年代TVB真的太難熬了。」阿嬌又稱：「所以那裡出來的演員都是實力派。」

阿佘都覺得好辛苦！（截圖）

兩位仲分享點磨練演技！（截圖）

Dicky獲得「年度最強追光者」稱號。（微博@張衛健）