潘蔚林離巢去向曝光　向同事道別：入新聞部第19年248日LAST DAY

9月5日傳出TVB資深主播潘蔚林，離巢服務近20年的TVB新聞部，令外界相當不捨。他離職前向同事發出的告別電郵：「霎眼間，今天已是我進入新聞部第19年248日，今天是我LAST DAY。」之後去向亦首曝光。



潘蔚林2004年1月轉職無綫新聞至今，2010年5月8日開始擔任《晚間新聞》主播。（影片截圖）

潘蔚林最後一晚亮相《六點半新聞報道》（電視截圖）

潘蔚林畢業於香港中文大學環境科學系和新聞及傳播學碩士課程，曾任職報館及週刊，2004年1月轉職無綫新聞至今。潘蔚林於2008年12月開始兼任《午間新聞》主播。於2010年5月8日開始擔任《晚間新聞》主播，2012年5月26日開始兼任星期六、日《六點半新聞報道》主播。

潘蔚林經典一幕（電視截圖）

明珠台主播Melissa Gecolea大讚潘蔚林高大靚仔（IG@Melissa Gecolea）

9月5日明珠台主播Melissa Gecolea在社交平台分享跟潘蔚林的合照，並以英文留言：「我們翡翠台高大靚仔主播蔚林明天離開我們了，祝福他未來有更精彩的一頁。」而化妝師上載與潘蔚林合照之餘，亦意外將其去向曝光：「在TVB 收到新聞部資深男主播 （潘蔚林 ）的散水餅，內心實在不捨得！他為人穩重，工作充滿熱誠及幹勁，平易近人！他離職後會到大學教學，作育英才，培育更多新聞系精英，Flora衷心祝他事業邁向另一領域高峰！謹記他最後的一句話（大家加油）！」據消息指他將步前輩呂秉權後塵，到浸會大學執教鞭。

潘蔚林離職前向同事發出的告別電郵：「霎眼間，今天已是我進入新聞部第19年248日，今天是我LAST DAY。」