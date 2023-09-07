與張國榮同期香港歌手曾參加《中國好聲音》　力撐李玟兼爆內幕

李玟生前控訴《中國好聲音》的錄音，在網上掀起了很大的聲浪，網民紛紛指責《中國好聲音》的節目組不尊重參與節目的嘉賓，令李玟在節目裡受屈辱。與張國榮同期出道，曾參加《中國好聲音》第二季的鍾偉強（Simon）日前接受內地傳媒訪問時接力爆料，除了力撐李玟外，更大爆《中國好聲音》的內幕。

李玟批評《中國好聲音》賽制不公平的片段（微博@呆若木一）

Simon在接受訪問時表示：「李玟做歌手已經28年，做一個歌手佢有佢嘅原則，你要了解一個歌手真係有佢嘅性格，做導師你都要畀返啲尊嚴我，唔通你叫我行一步就行一步，呢啲叫導師？你要知道，佢（李玟）已經唔係一個簡單嘅歌手，錢，我諗對於佢亦都唔係最重要嗰部分。如果你用強勢夾硬去剝削佢嘅尊嚴，我覺得...諗錯咗囉。我覺得李玟攞唔到應有嘅尊重，我覺得好莫名其妙，人哋病都出嚟同你唱，唔話得喇啩，你都睇到佢唔舒服，錄影係咪應該停一停？」

鍾偉強曾參加《中國好聲音》第二季。（節目截圖）

他更指當時在比賽前，燦星（《中國好聲音》關聯公司）將一份合約拿到他的面前，他說：「佢話好想我即刻簽！你知我哋喺香港慣性，你畀我睇睇，睇完我畀律師睇，睇完有咩加加減減就大家再傾，傾啱先簽，我哋嘅模式係咁樣。」

於是他便看一看合約，一看之下竟然要簽9年，立即便呆了。被問到合約會否對名次有影響，他說：「呢個係電視台搞嘅節目，都有機會咁樣發生，因為你唔簽畀佢，第時你喺佢比賽上面表現好好，其他人撬走咗你，咁佢咪白做？佢純粹係保護自己電視台利益。我冇應承佢簽嘅時候，佢走嗰陣我覺得佢係唔開心。」

參賽時鍾偉強已經60歲，但依然好唱得。（節目截圖）

鍾偉強來頭其實不少，早在1977年參加麗的電視舉辦的亞洲歌唱比賽，當時Simon力壓當年尚未走紅的張國榮成為冠軍，但Simon入行後始終不適應娛樂圈生活，所以在1980年代初他已轉行賣保險。直到2012年，鍾偉強參加中國內地選秀歌唱節目《激情唱響》並取得全國第五名。到2013年，鍾偉強以60歲高齡姿態參加第二季《中國好聲音》並成為汪峰組別的學員，以翻唱《Rolling in the deep》及《Hey Jude》等英文經典歌曲，引起大家關注。現為歌唱老師，並自組製作公司為自己創作音樂。

有「搖滾周伯通」之稱的鍾偉強，結他，打鼓，樣樣皆精（fb圖片）