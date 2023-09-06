INFINITE本月28日突襲香港開騷　特設參觀綵排合照等多項粉絲福利

出道13年的韓國男團INFINITE宣布將於9月28日到訪香港，並舉行亞洲巡迴演唱會壓軸場《2023 INFINITE CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉IN HONG KONG》。為了報答粉絲多年的等待，成員更精心準備了參觀綵排及合照的多項福利。



INFINITE香港演唱會將於9月28日，假晚上8時正，假西九文化區AXA x WONDERLAND（安盛x竹翠公園）舉行。票價分港幣$1,988、$1,888、$1,388及$888，並分別於本月11和13日起進行優先及公開發售。為感謝粉絲的支持，INFINITE特別為香港粉絲準備了滿滿的福利，凡購買$1,988門票的所有觀眾，將可以參與演出前的綵排環節和團體合照（20人一組）外，購買其他票價的觀眾亦有機會參與綵排環節、獲得親筆簽名海報或親筆簽名相一張。

INFINITE香港演唱會將於9月28日舉行。

INFINITE為了香港粉絲準備了滿滿的福利。

INFINITE出道13年在亞洲區擁有大批粉絲，全員陸續離開前公司後，隊長金聖圭於今年初自組公司，設立INFINITE COMPANY，負責統籌組合活動。組合時隔5年再度合體發行第7張迷你專輯 《13egin》，獲得廣大樂迷支持。氣勢如虹的INFINITE隨即宣布展開亞洲巡迴演唱會《2023 INFINITE CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉》，以首爾為起點，在高尺天空巨蛋舉行兩場演出， 吸引逾兩萬觀眾捧場。6子以極具爆炸力的舞步演繹《追擊者》、《Be Mine》及《Paradise》等多首人氣歌曲，勾起粉絲的集體回憶。對於一眾樂迷耐心等待組合長達7年再度合體開騷，各成員也感動得眼泛淚光。

INFINITE久違7年再合體。（FB/@IFNT.Official）