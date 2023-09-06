BLACKPINK巴黎演唱會遭法媒狠批　Jennie突離台被評「今夏最差」

BLACKPINK享盡全球高人氣，組合於7月在巴黎舉行《Born Pink World Tour Born Pink World Tour》Encore場，吸引5.5萬名觀眾入場支持。可是就有法國傳媒大批該場演出是今年夏天最差演唱會，並列出五大扣分位。



BLACKPINK享盡全球高人氣，每場巡演都座無虛席。（YG ENT.）

法國傳媒《巴黎人報》日前在報道大批BLACKPINK演唱會，即使座無虛席但並非代表是一場好的演出。報道將BLACKPINK與Beyoncé和The Weeknd等，曾於今年5至8月在巴黎法蘭西體育場的歌手做比較，評論前者的演唱會為「今夏最差」。

可是最近法國傳媒大批BLACKPINK巴黎是今夏最差演出。（YG ENT.）

法媒指出BLACKPINK演唱會有五大扣分位，包括編舞過於制化式、中間休息時間過多、攝影機不穩定、成員疑溝通不足導致走錯位，以及Jennie在演唱會尾部突然離台三分鐘，做法毫不專業，只靠其餘三位成員邊閒聊拖時間。對於傳媒的狠批，粉絲大感不滿並為BLACKPINK平反，表示當晚演出完全沒有咪嘴，並澄清Jennie只是為了換裙而下台一分鐘，沒有報道中提及的糟糕情況。

粉絲為Jennie澄清指她只為換衣服而離台一分鐘。（IG/@jennierubyjane）

BLACKPINK 7周年未公開舊照: