Edan呂爵安演唱會風波冇影響同姜濤關係：我同佢都真係friend

呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、王丹妮和譚旻萱今午（6日）出席時裝品牌活動。Jeffrey 早前喺活動上發表嘅言論成熱話，今日他接受訪問時透露自己最近睇緊《富爸爸窮爸爸》，Edan 聞言後問他是否準備做爸爸，Jeffrey 表示：「佢有一句係唔好諗點慳錢，諗點賺錢，好高深。」

Edan、Jeffrey、王丹妮和譚旻萱今午（6日）出席時裝品牌活動。（胡凱欣攝）

Edan 完成個唱後，在社交平台連環出Po，他本身當初只係期待快啲完騷，因為又攰又大壓力。「以為完咗會好爽，點知同我想像中唔同，有啲空虛同埋要慢慢搵返啲力氣，因為太得閒所以好唔慣，都有上堂學嘢。」提到妹妹小如豬亦有發帖，Edan 笑言「佢點敢唔讚我，不過都開心，因為有咁嘅阿妹都唔容易，雖然佢有咁嘅阿哥都唔容易。」

Edan 笑言開心阿妹讚自己。（胡凱欣攝）

Edan 表示小如豬在他開騷前中流感，為怕影響所以他暫時搬走，小如豬因而感再內疚，但幸好睇到尾場。「以我所知佢一路睇一路喊，佢話一坐低已經好感動。」Jeffery第一次見小如豬真身，大讚可愛，Edan 即時踢爆拍《膠戰》時，Jeffery 曾打算介肥腸予小如豬認識。「Jeffery如果唔係拍拖，我都會介紹。」Edan 又指小如豬十分乖，所以雖然口話想識男仔，但據他所知應該暫時未有任何行動。「佢咁靚當然有追求者，但未拍拖。」Edan 又指小如豬雖然唱歌有天份，但完全感受唔到對方有入行意欲。「尊重佢，如果佢想都會支持，可以做佢經理人。」

Jeffery 透露自己喺日本首次夾公仔，戰利品多達16隻。（胡凱欣攝）

提到演唱會後發文引起無限揣測，Edan 解釋原意是唔想大家有太多惡意，「我上網成日見到我哋啲團員或者呢行啲人成日被惡意攻擊得好誇張，我覺得呢件事好唔好，所以我原意都係想大家停止呢樣嘢。見到好多人計到姜糖同姜濤，完全唔係我想見到嘅嘢同原意，影響咗佢哋我都好唔好意思。」Edan 亦有因此事與姜濤道歉，原因是覺影響了對方。「其實我同佢都真係friend ，所以完全無嘢，大家唔使擔心會影響感情。」