林志穎車禍後首度現身公開活動　靚仔依然惟右手仍無法舉高

林志穎去年7月發生嚴重車禍，臉部重創靚仔樣險毀容，經過1年多的治療及積極復健後，他昨日首度在台灣出席公開活動，雖然看上去有些消瘦，但精神相當不錯，臉上看不出傷痕，依舊靚仔。不過他看完為活動拍攝的慈善短片後，卻直言不滿意效果，因為拍攝時太瘦只得50多公斤，還未完全恢復，臉上沒有肉。

林志穎車禍後首度現身公開活動，笑容滿面（視覺中國圖片）

林志穎早前在節目中自曝車禍傷勢嚴重，頭部受到重創及面部骨折，臉鎖了20個鈦合金骨釘，手臂也要裝上鈦合金板和鈦釘，更差一點就半身不遂。他昨日透露目前傷勢已恢復6、7成，表面上看起來看似康復，但其實還在積極復健中，復原速度比他想像中慢。他也現場示範舉起重創的右手，但只能舉到及肩的高度，直言至今仍無法像左手完全舉高，每日仍會壓牆復健，雖然很痛，但他告訴自己一定會好的。而回想起剛入院的2個星期，他的視力極度模糊，連手機也幾乎看不到，故現在能看到已很幸運。

林志穎透露右手至今仍無法像左手完全舉高（視覺中國圖片）

依然咁靚仔（視覺中國圖片）

林志穎又坦言發生車禍這樣的事，他最不能接受的是家人在車上，感到很自責，到現在還是很難過，還是受傷的是他，小朋友沒事，現在在家也盡量不再提起這事，不想讓小朋友留下陰影。此外，林志穎也再次答謝及時把他救出的恩人、醫療團隊及粉絲外，更特別感謝一直替他打氣的家人，他希望自己露面，能告訴曾受傷的人聽，雖然復健過程不知多久，但一定要堅信自己會好，鼓勵大家一直往前看。

林志穎特別感謝一直替他打氣的家人（陳若儀IG）

至於正忙於錄影內地綜藝節目《披荊斬棘3》的林志穎，直言雖然心理和體力上都承受無比的壓力，但無論可以走多久，他都會盡力表現，也是為給受傷的人帶來勇氣，為兒子樹立榜樣。