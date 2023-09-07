S.H.E成員Selina 41歲高齡產子　生產過程囝囝遇肺積水幸母子平安

S.H.E成員，41歲的Selina（任家萱）目前懷孕38周，正式進入卸貨的倒數階段，日前她更提到肚大如籮，小腰果目前已經3000克，即約6.6磅。今日（7日）Selina報喜，囝囝「小腰果」終於出世，當中她更提到生產過程中「小腰果」遇肺積水，把Selina嚇壞，幸好最後亦平安誕生！

母子平安！（FB照片）

全文如下：

🩵 小腰果來了～

謝謝你讓媽媽如願地「微優雅生產」

一開始你肺積水把媽媽嚇壞了！

住了幾天保溫箱的你，

終於拿掉身上的管子。

看著你的小手，

輕輕比著「🅞🅚」！

好像針孔與瘀青，

是你勇敢的戰績！

牽著你的小手，

圈起無限大的愛 ️🩵

生命真的很奇妙，

就像爸爸剛剛被你噴了一身尿，

我們卻相視而笑，

只要你健康什麼都好

親愛的腰果～歡迎你！

就讓我們一起，

譜寫充滿愛與勇氣的故事吧！

而Selina因曾被火燒「全身54%嚴重灼傷」，所以懷孕比一般人辛苦，她曾提到的手指指尖莫名其妙地長出汗皰疹，也因為要做姙娠糖尿檢測緊張失眠，而第一次起了蕁麻疹。因為曾經燒燙傷的關係，Selina身體的代謝比一般孕婦更不好，孕程中期就因水腫成蓮藕腿了，但堅強的Selina，就這麼一直將孕期的難受視為日常，並與這些孕期不適和平共處著：「很多媽媽也都會這樣。但知道怎麼讓自己舒緩下來就好。」