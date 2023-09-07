《黑暗榮耀》金赫拉手寫道歉信曝光　稱因外貌遭排擠致不成熟決定

《黑暗榮耀》金赫拉昨日（6日）爆出校園暴力爭議，有指她於中學時曾加入霸淩黨，她回應時承認曾是團體一員，但就否認曾對他人施暴。金赫拉昨晚二次道歉後，今天《Dispatch》再曝光了一封手寫信惹來熱議。



根據《Dispatch》的報導，金赫拉三個月前的手寫信，她在信中承認了自己過去的不成熟行為，但堅稱從未對他人造成傷害。金赫拉提到自小就沒有在群體中引人注目的特點，經常因外貌和名字受到嘲笑和排擠，導致她對自己產生了自卑感。為了獲得關注，金赫拉做出不成熟的決定，加入了該霸淩黨，但強調自己絕對沒有對任何弱勢群體進行排擠或傷害。

金赫拉昨晚在IG道歉。（IG/@hereare0318）

金赫拉承認自己在過去犯下了許多錯誤，也確實不是一個模範生。只是在聽到舉報者的指控後，她才意識到自己在某些人眼中是一個具有威脅和可怕存在的形象。她表示在老師的教導下，從國中三年級下學期開始改過自新，希望成為一個更好的人。金赫拉向支持及受到傷害的人道歉，她表示未來不再說謊，希望大家能繼續關注她的發展。

今天《Dispatch》公開了金赫拉三個月前的手寫信。（Viu《K1頭條》）

金赫拉被爆曾是霸凌黨一員。（Viu《K1頭條》）

這起事件曝光後，金赫拉向所有給予她支持和信任的人道歉，並向那些因為她而受傷的人表示歉意。她表示，雖然她知道仍有許多人願意相信她，但她在未來的道路上將不再撒謊，通過積極的行動和作品來彌補過去的錯誤，希望公眾能繼續關注她的發展。