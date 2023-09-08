海賊王真人版｜新田真劍佑舊片被翻出　女職員集體圍住反應超真實

新田真劍佑憑零死角精緻帥氣的外表被譽為日本十大國寶級靚仔。（IG圖片）

Netflix炮製的真人版《ONE PIECE海賊王》已於日前正式上架，在劇中飾演「卓洛」（又譯：索隆）的新田真劍佑，除了是劇中唯一的亞裔演員外，其帥氣外表、及爆肌身材，加上一口流利英語，讓大批網民大讚他是飾演卓洛最佳人選。

新田真劍佑飾演卓洛。（IG圖片）

新田真劍佑出道17歲在日本正式出道，憑著一張俊俏臉孔及吸睛身材，一出道已經成為片商及廣告商的寵兒，更被堪稱為日本「新一代的國寶級型男」，如今26歲的他已參與出參演過40多部作品。自《 真人版ONE PIECE海賊王》上架後，新田真劍佑人氣再次急升，一條他5年前獲邀出席「新員工入社」典禮的舊片亦被網民翻出狂loop。

5年前獲邀出席品牌入席典禮，全場女職員對眼無離開過新田真劍佑。（影片截圖）

片中新田真劍佑驚喜現身手袋品牌的入職典禮，令全場女職員陷入瘋狂，到最後大合照時，全場尖叫聲不絕 ，不過新田真劍佑表現十分淡定，唔少網友都留言表示十分羨慕在場嘅所有職員，亦有留言表示女生看到帥哥一出現的集體反應」！照片中每個女生的表情都太有戲，讓網友笑說：「每個女生好像都想吃了他」、「如果是我也會露出犯花癡的笑容，超能夠理解」、「相反過來一堆男生看見大美女也會是這個反應」、「再度證明顏值高就是正義」、「來世也想要投胎成新田真劍佑，一輩子沉浸在尖叫聲的男人」、「他真的是神明最高傑作的男人臉蛋」。

最近距離的接觸，個個笑到中大獎一樣。（影片截圖）