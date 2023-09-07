越洋訪問︱金世正期待訪港食出爐蛋撻　首場海外巡演緊張又害怕

韓國女歌手金世正自I.O.I和gugudan出道後人氣一直高企，近年更是通過《社內相親》和《驅魔麵館》知名度大增。早前金世正宣布將於本月29日到訪香港舉行首個個人演唱會，出發前她特意隔空接受香港傳媒訪問，與粉絲提早打招呼。



將於本月尾訪港的金世正特意提早與香港粉絲打招呼。

金世正將於本月尾訪港，問道此行香港行最想做甚麼，她講到：「說實話，能吃到新鮮出爐的蛋撻是我的願望，以前在電視劇中看到澳門有很吸引的葡撻，看起來很美味，所以很希望能吃到蛋撻。」除了蛋撻外，世正又提到火鍋和點心等，盡顯小吃貨的本色。首次在香港舉行單獨演唱會，世正表示最期待香港粉絲的尖叫聲和應援聲，承諾會以兩倍的努力報答大家，希望互相在對方身上接收力量。

提到美食，世正立即吃貨上身！

香港作為是次巡演的首場海外站，演出經驗豐富的金世正也難免覺得緊張，表示「大家反應會如何？」、「大家有看新的劇集嗎？」和「大家喜歡新專輯嗎？」等都讓她非常好奇。金世正坦言期待聽到香港粉絲的稱讚和應援，但同時也對此感到害怕，所以心情很複雜，希望屆時大家會以最溫暖的擁抱歡迎她。準備演唱會同時，金世正日前亦推出了首張正規專輯《The Door（門）》，訪問中她亦有分享了新碟的故事，以及與這次演唱會相關的地方，讀者不要錯過整部影片。

金世正近日推出新專輯《The Door（門）》，她在訪問中更選了一首最愛歌。（Twitter/@0828_kimsejeong）